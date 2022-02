Mancano poco meno di 24 ore a Napoli-Inter, la partita che ha riportato l’entusiasmo allo stadio e anche un po’ l’ansia dell’evento in città che mancava da tempo. Ci sarà il sold-out a metà perchè è consentita la capienza soltanto al 50%, in tanti non sono riusciti a portare a casa il biglietto per il big-match.

Spalletti dovrà rinunciare soltanto a Lozano che non dovrà operarsi, con il tutore sulla spalla potrà accelerare i tempi di recupero, rientrando in campo durante il mese di marzo. Dovrebbe esserci un solo cambio rispetto all’undici che ha iniziato la gara di Venezia, è pronto Kalidou Koulibaly a riprendere il comando della difesa. Spalletti non ha voluto annunciare di puntare sul difensore senegalese dopo un solo allenamento in gruppo post Coppa d’Africa ma sembra che non voglia rinunciare al suo “Comandante”.

In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva, quindi, sarà composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali con Rrahmani e Koulibaly al centro della retroguardia. L’inserimento di Anguissa sarà graduale, Spalletti in conferenza stampa ha dichiarato che Lobotka è il calciatore che lo rende più tranquillo quando ha il pallone tra i piedi. Non ci dovrebbero essere novità in mezzo al campo con Fabian Ruiz e Lobotka, Anguissa è un’arma preziosa a seconda dell’evoluzione della partita. Ha la qualità per distribuire il pallone e la fisicità per aiutare la squadra nella “fase di nessuno” anche se Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro, vuole indirizzare la partita nei canoni delle caratteristiche più gradite al Napoli: palleggio, gestione dei ritmi senza concedere all’Inter le accelerazioni e farsi travolgere dal pressing asfissiante dei nerazzurri come all’andata.

Sul fronte offensivo Mertens, Elmas, Petagna e Ounas dovrebbero essere le possibili soluzioni a gara in corso, non ci dovrebbero essere novità in merito all’attacco titolare con Politano e Insigne sui lati, Zielinski tra le linee e Osimhen riferimento offensivo a caccia finalmente di gol contro le big.

Dimarco scalpita, in attacco per l’Inter c’è qualche dubbio

Simone Inzaghi è squalificato, sarà in tribuna, in panchina la squadra sarà guidata dal suo vice Farris che ha due esperienze in Campania nella sua carriera, da calciatore alla Nocerina e da allenatore al Pomigliano. Bastoni è squalificato e martedì contro la Roma in Coppa Italia ha rimediato anche una distorsione alla caviglia destra.

In porta ci sarà Handanovic, il sostituto di Bastoni è Dimarco che scalpita ma in Coppa Italia si è vista una soluzione da non scartare completamente: D’Ambrosio sul centro-destra con Skriniar sul centro-sinistra. Al momento, però, le indiscrezioni da Milano danno in vantaggio Dimarco.

I due quinti dovrebbero essere Dumfries a destra e Perisic a sinistra e le frecce sono delle armi molto importanti per Inzaghi, Barella, Brozovic e Calhanoglu rappresentano gli intoccabili a centrocampo. In attacco c’è un dubbio, dovrebbe toccare a Dzeko e Lautaro Martinez ma Sanchez, dopo il meraviglioso gol di martedì contro la Roma, rivendica spazio. Correa è infortunato, all’andata Inzaghi optò per la coppia leggera Lautaro-Correa. Da Milano qualcuno paventa anche l’ipotesi tutta sudamericana Lautaro-Sanchez ma è veramente complicato per Inzaghi rinunciare a Dzeko in questo momento.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Anguissa, Demme, Ounas, Mertens, Petagna. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disp.: Radu, Cordaz, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Gagliardini, Vidal, Carboni, Caicedo, Sanchez

A cura di Ciro Troise