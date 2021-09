Napoli-Juve 2-1, le pagelle: Koulibaly sempre decisivo nel finale, che esordio per Anguissa

Successo interno per il Napoli nel bigmatch contro la Juve. A pesare sul risultato finale sono soprattutto gli errori. Quello di Manolas che consente alla Juve di passare in vantaggio e quelli di Szczesny e Kean, molto più impattanti, che permettono al Napoli di ribaltare il risultato.

Ospina: può davvero poco sul gol, costretto a coprire il primo palo e colto alla sprovvista dall’errore di Manolas concede a Morata la rete del vantaggio bianconero. Per il resto non molto impegnato direttamente, si mostra comunque sicuro nelle uscite e con i piedi. VOTO 6

Di Lorenzo: ottimi i suoi recuperi e la fase di interdizioni. Rende difficile la vita alla Juve quando provano le ripartenze. Il Napoli attacca per la maggior parte dal lato opposto, ma quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto per appoggi e sovrapposizioni. VOTO 6,5

Manolas: l’errore, senza attenuanti, poteva costare carissimo. Una distrazione non consentita ad un calciatore del suo livello e per la Juve la partita è subito in discesa. Fortuna almeno che l’errore non pesa sul risultato finale. VOTO 5

Koulibaly: nel bene e nel male i minuti finali delle sfide tra Napoli e Juve sono la sua specialità. Stavolta fortunatamente per il Napoli è nel bene. La sua partita non è solo il gol, ma anche un prezioso lavoro in fase difensiva. VOTO 7

Mario Rui: gioca tutta la ripresa sul dolore. Certo, a volte i limiti tecnici sono evidenti, ma compensa alla grande con impegno e partecipazione alla manovra. VOTO 6,5 (89′ Malcuit: giusto il tempo di qualche buona chiusura. SV)

Anguissa: esordio di altissimo livello per il neo-acquisto del Napoli. Domina per larghi tratti il centrocampo andando a recuperare palloni e strappando applausi. VOTO 7,5

Fabian Ruiz: a volte risulta troppo letargico e tende a rallentare il gioco. Poi si accende e, quando trova gli spazi giusti, prova sempre la giocata in verticale. Troppo poco però rispetto a quello che ci si aspetterebbe da lui. VOTO 6

Politano: un taglio che ricorda Callejon e tante buone giocate. Mette sempre apprensione alla difesa bianconera e offre soluzioni ai compagni. Si trova al momento giusto nel posto giusto per la zampata del pareggio. VOTO 6,5 (71′ Lozano: Spalletti lo butta nella mischia per far rifiatare Politano e per sfruttare la sua velocità. Dai suoi piedi il corner del 2-1. VOTO 6)

Elmas: molto movimento, molto impegno, ma poca consistenza. Non una pessima partita, ma di certo nemmeno tra quelle da ricordare. VOTO 6 (46′ Ounas: prova a dare imprevedibilità e in un certo senso ci riesce garantendo una certa dose di vivacità offensiva. VOTO 6)

Insigne: la gara numero 400 lo vede alla costante ricerca di spazi. Prova sempre lo spunto e ad innescare l’azione. In fase di copertura è prezioso con i suoi ripiegamenti. Esce per infortunio. VOTO 6 (71′ Zielinski: entra più per necessità che per effettiva scelta tecnica. Offre comunque qualità tra le linee. VOTO 6)

Osimhen: prova a dare profondità alla squadra, ma avere di fronte Bonucci e Chiellini è una brutta gatta da pelare per chiunque. Costretto spesso a girare a vuoto, quando è nelle condizioni giuste prova a mostrare di che pasta è fatto. Non sempre ci riesce. VOTO 5,5 (89′ Petagna: troppo poco tempo in campo per esprimere un giudizio. SV).

Spalletti: l’errore di Manolas complica fin da subito i suoi piani. È bravo a dare le indicazioni giuste alla squadra. Certo, si mette la fortuna a raddrizzare il risultato, ma è un match che comunque il suo Napoli avrebbe meritato ai punti. In attesa della prima in Europa siamo a 3 su 3 in campionato. VOTO 6,5

A cura di Giancarlo Di Stadio