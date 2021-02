Il Napoli affronta la Juventus in un momento molto complicato, innanzitutto per l’emergenza. Ci sono sei assenti: Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Hysaj, Demme e Mertens, Gattuso ha quindici giocatori di movimento a disposizione, non può ricorrere neanche pienamente al diritto ai cinque cambi. Ci sono poi le due sconfitte consecutive, l’eliminazione dalla Coppa Italia, il trend di risultati negativi con sei vittorie, un pareggio e cinque ko nelle dodici gare giocate dal 2021, e la precarietà di Gattuso sulla panchina del Napoli da Verona-Napoli del 24 gennaio e i contatti di De Laurentiis con altri allenatori.

Ringhio vuole aggredire questa situazione così complessa con la mossa dell’all-in, affidandosi a tutte le risorse offensive a sua disposizione. L’orientamento è abbandonare il 4-3-3, schierare la squadra vista ad inizio ripresa contro l’Atalanta, quando il Napoli ha dato l’impressione di poter ribaltare l’inerzia della gara. In porta ci sarà ancora Ospina, la difesa è obbligata: Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali, Rrahmani e Maksimovic al centro. Bakayoko e Zielinski dovrebbero agire in mediana, Lobotka, Fabian Ruiz ed Elmas sono le alternative a gara in corso.

In attacco le novità più interessanti, Politano partirà da destra, Insigne dovrebbe essere impiegato nell’insolito ruolo di trequartista con Lozano a sinistra, Osimhen va verso la conferma da punta centrale. Petagna è una delle pochissime armi a gara in corso, il Napoli vuole andare in verticale, attaccare la profondità, proverà a scompaginare le maglie della Juventus che ha la miglior difesa del campionato e ha dimostrato nelle ultime gare di saper anche abbassare il baricentro per contenere l’avversario.

Pirlo non ha recuperato Dybala, si è fermato Arthur, Bonucci lamenta un affaticamento muscolare, è stato convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. La Juventus si schiererà con il 4-4-2, in porta ci sarà Szczesny, Cuadrado agirà sulla fascia destra, a sinistra Danilo è in vantaggio su Alex Sandro, al centro del reparto ci dovrebbe essere la coppia De Ligt-Chiellini, Chiesa attaccherà venendo dentro il campo da destra, sulla corsia opposta McKennie è in vantaggio su Bernardeschi, in mezzo al campo si muoveranno Rabiot e Bentancur. Morata ha recuperato dall’influenza ma probabilmente Pirlo, come ha fatto in Supercoppa, potrebbe affiancare Cristiano Ronaldo con Kulusevski.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Cristiano Ronaldo, Kulusevski.