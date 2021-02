Napoli-Juventus, le pagelle di IamNaples: Insigne fa 100 col Napoli, Meret saracinesca

MERET 7: si ritrova catapultato nella partita per l’infortunio di Ospina nel riscaldamento, ma non per nulla rimpiangere il collega. Tre salvataggi miracolosi su Ronaldo, Chiesa e Morata e grande personalità nelle uscite. Senza dubbio tra i migliori in campo.

DI LORENZO 6: soffre le incursioni di Chiesa nel primo tempo, su una ripartenza ferma l’esterno bianconero rimediando un cartellino giallo. Nella ripresa sul suo lato c’è Alex Sandro, che però non è Chiesa e infatti non crea particolari problemi. In fase offensiva dovrebbe essere meno timido..

RRAHMANI 6,5: che gara del centrale kosovaro. Attento, tonico, non si lascia intimorire da Morata e Ronaldo. Svetta di testa tante volte, soprattutto al 62′ sull’attaccante spagnolo pronto a raccogliere un cross pericoloso dalla destra. Quando può, esce senza paura palla al piede per impostare.

MAKSIMOVIC 6,5: prestazione diametralmente opposta a quella contro l’Atalanta. Il serbo sceglie benissimo i tempi di uscita a chiudere sugli attaccanti della Juventus e anch’egli di testa le prende praticamente tutte.

MARIO RUI 6,5: ottima partita per l’esterno portoghese, che compie una gran diagonale al 9′ sul connazionale Ronaldo che si era insinuato tra le linee. Spinge con regolarità sulla fascia sinistra, scambiando molto bene palla con Insigne.

ZIELINSKI 6: ha disputato gare decisamente migliori il polacco. In alcuni frangenti la sua qualità palla al piede non manca, ma è troppo timido. Appena la sufficienza per lui. (DAL 64′ ELMAS 6: tocca pochissimi palloni pur giocando una corposa fetta di gara, ma li tocca bene e alza la qualità della manovra azzurra soprattutto in attacco).

BAKAYOKO 6,5: dev’essere più preciso in appoggio, ma offre una prova di grande forza e intensità. ‘Soffoca’ il perno del gioco bianconero Bentancur, recupera tanti palloni in mezzo al campo.

POLITANO 6,5: esce stremato dalla gara e questo la dice lunga sulla sua prestazione, di ottimo livello. E’ in gran forma e ne dà ampia prova, è reattivo palla al piede ma anche in fase difensiva, dove compie un gran lavoro. Ha anche un’occasione al 16′, ma la sua conclusione viene deviata in corner. (DAL 64′ FABIAN RUIZ 6: come per Elmas, anche per lo spagnolo ci sono pochi elementi di valutazione. Tocca, però, diversi palloni con qualità. Fatica sugli strappi in contropiede dei bianconeri, ma è giustificabile visto che gioca per la prima volta dopo la positività al Covid-19).

INSIGNE 7,5: nell’intervista pre-partita gli viene chiesto: “E se dovesse arrivare un calcio di rigore?”. Detto, fatto. Il capitano azzurro, però, con gran coraggio si assume la responsabilità e, a differenza della sciagurata serata di Supercoppa, spiazza Szczesny con un gran tiro nell’angolo alto a sinistra e trova finalmente il centesimo gol con la maglia del Napoli. Tanto lavoro, come al solito, poi, in fase di copertura, dove si sacrifica con grande umiltà. (DALL’86’ LOBOTKA s.v.: pochi scampoli di partita per lo slovacco, la sua gara non produce nulla meritevole di una valutazione).

LOZANO 7: si conferma tra i migliori il messicano, che sia a sinistra, dove parte all’inizio, sia a destra, dove passa nel secondo tempo, trova il modo di far male i difensori bianconeri. Tanta, tanta intensità da parte dell’esterno azzurro, il quale pressa moltissimo e si procura anche molti falli preziosi e costringe Cuadrado all’ammonizione nel primo tempo. Preoccupazione, però, negli ultimi secondi di gara: il Chucky sente tirare dietro la coscia destra (probabilmente il flessore) ed è costretto a rimanere in campo perché il Napoli ha finito i cambi. Si teme uno stiramento, si avranno notizie più dettagliate nelle prossime ore.

OSIMHEN 6,5: migliora di partita in partita la sua condizione. Non è per nulla facile battagliare con de Ligt e Chiellini ma lui non si tira indietro e lavora tanto di fisico, conquistando anche diversi falli preziosi. (DAL 75′ PETAGNA s.v.: poco più di un quarto d’ora nel quale non riesce a osservare i compiti demandatigli da Gattuso)

GATTUSO 6,5: carica a dovere i suoi nonostante le difficoltà, fino all’ultimo visto l’infortunio di Ospina poco prima del fischio d’inizio. Partita dal peso specifico enorme per la squadra e la sua panchina, di quelle che possono svoltarti una stagione. Arriva una vittoria fondamentale, che può dare al Napoli una spinta emotiva non indifferente. Tocca, però, dare continuità.

Napoli-Juventus 1-0: il tabellino della gara (primo tempo 1-0)



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski (64′ Elmas), Bakayoko; Politano (64′ Fabian Ruiz), Insigne (86′ Lobotka), Lozano; Osimhen (75′ Petagna). Allenatore: Gennaro Gattuso.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado (46′ Alex Sandro), de Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63′ McKennie), Bentancur (72′ Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 31′ rig. Insigne

Note: ammoniti: Di Lorenzo, Bakayoko (N), Cuadrado, Chiellini, Rabiot (J). Recupero: 2′, 6′.