Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Conte s’affida a Spinazzola

Il Napoli cerca la settima vittoria consecutiva ma al Maradona arriva un avversario di grande spessore: la Juventus ancora imbattuta dopo 21 giornate, che ha messo dentro risorse con il mercato come il terzino destro Alberto Costa e soprattutto il centravanti Kolo Muani. Conte ha perso anche Olivera che ha rimediato una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba sinistra e dovrà fermarsi per più di un mese, l’obiettivo è riportarlo in campo nel big-match di inizio marzo contro l’Inter. Lo sostituirà Spinazzola, in porta ci sarà Meret, Di Lorenzo agirà a destra con Rrahmani e Juan Jesus a fare coppia al centro della difesa. Lobotka è il play, Anguissa e McTominay gli interni, l’attacco è lo stesso di Bergamo: Politano, Lukaku e Neres mentre domani sera Kvaratskhelia potrebbe debuttare al Parco dei Principi contro il Reims. La Juventus propone il consueto 4-2-3-1: in porta Di Gregorio, Cambiaso e McKennie sono gli esterni bassi, Kalulu e Gatti completeranno il reparto arretrato. Thuram e Locatelli agiranno in mezzo al campo, Conceicao, Koopmeiners e Yildiz si muoveranno a supporto del centravanti che a sorpresa potrebbe essere Kolo Muani. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Scuffet, Contini, Rafa Marin, Mazzocchi, Gilmour, Hasa, Billing, Raspadori, Ngonge, Simeone. All. Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. A disp.: Perin, Pinsoglio, Savona, Alberto Costa, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Weah, Rouhi, Mbangula, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Thiago Motta

A cura di Ciro Troise