Napoli, Kvara è nervoso: il gesto di Mazzarri a fine gara

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione, nervosa, di Kvaratskhelia, sottolineando le difficoltà del georgiano e la necessità di riprendersi soprattutto psicologicamente:

“Si innervosisce il georgiano e prova a riprendersi ma non ci riesce. Si incaponisce in dribbling senza sbocco. E soprattutto cade nelle provocazioni, come quella di Federico Gatti che gli dà una botta sul pallone mentre il georgiano sta per effettuare una rimessa laterale. Kvarasbam tira il pallone addosso all’avversario. Orsato vede solo quest’ultimo gesto e ammonisce il 77, mentre Gatti ancora una volta la fa franca [..] Serve che torni in fretta un Kvara a testa alta, non quello che esce a capo basso dal campo e che Walter Mazzarri abbraccia come un papà affettuoso. Martedì serve la testa libera per trovare gli ottavi di Champions. Intanto deve passare una notte da incubo”.