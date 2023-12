Napoli, la situazione sul rinnovo di Zielinski: volontà e obiettivi

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione contrattuale di Piotr Zielinski. Il futuro del centrocampista polacco è in bilico, ma come riportato dal quotidiano è previsto un incontro tra la società ed il calciatore per parlarne.

Il Napoli non vuole perdere a parametro zero Zielinski che sarebbe disposto anche ad un sacrificio economico pur di rimanere in maglia azzurra. L’ipotesi più probabile è un prolungamento triennale, anche se Inter e Juventus restano alla porta a studiare eventuali stravolgimenti.