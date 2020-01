Napoli, l’alternativa a Politano arriva dalla Germania: Mateta del Mainz

Giuntoli intanto è impegnato sulla cessione di Younes, per il quale non c’è ancora l’intesa con club come Torino, Sampdoria e Parma che si sono fatti avanti. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è un’alternativa a Politano: l’attaccante classe ’97 del Mainz Jean Philippe Mateta, semifinalista all’Europeo di categoria con la Nazionale francese Under 21 e in Bundesliga ha realizzato 2 gol in 4 presenze dopo tre mesi di stop per un infortunio al menisco. La valutazione dovrebbe oscillare tra i 20 e i 25 milioni di euro.

fonte: calciomercato.it