Napoli-Lazio 1-0, le pagelle: Insigne decide il match, Demme con personalità!

Napoli che finalmente torna alla vittoria e supera la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica alle semifinali. Un risultato che, oltre il punto di vista sportivo, potrebbe fare molto per il morale azzurro.

Ospina: salvato dai pali e dagli offside, si comporta comunque bene quando viene chiamato in causa dimostrando di meritarsi i gradi di titolare.. VOTO 6,5

Hysaj: pronti via, causa un rigore e rimedia un giallo. Pochi minuti dopo ferma una ripartenza della Lazio ed arriva il rosso. E il Napoli gioca in 10 per quasi tutta la partita. VOTO 5

Manolas: prima duella con Immobile, poi con Caicedo. Comanda e gestisce la difesa, risaltando in un match che poteva essere complicato. VOTO 7

Di Lorenzo: parte di nuovo centrale, poi torna a destra dopo l’espulsione di Hysaj. Si dimostra il giocatore affidabile di inizio stagione. VOTO 6

Mario Rui: sfiora un gol che sarebbe un vero e proprio capolavoro balistico, ma l’incrocio dei pali dice di no. In difesa svolge bene il suo compito anche se in alcuni frangenti soffre la fisicità avversaria. VOTO 6,5

Zielinski: ci mette lo zampino nel gol di Insigne e poi fa cacciare Leiva che è costretto a fermare in modo falloso una sua ripartenza. Una prova di livello da parte del centrocampista polacco. VOTO 6,5

Demme: il Napoli aveva bisogno come il pane di un regista e vedendo giocare il tedesco capiamo subito il perchè. Personalità e precisione al servizio della squadra. VOTO 7,5

Lobotka: troppo poco in campo per poter esprimere un parere sulla sua prova. Sacrificato dopo il rosso ad Hysaj. SV (dal 20’ Luperto: il rosso di Hysaj fa si che Gattuso lo getti nella mischia. Dopo l’orribile prova di campionato contro la Fiorentina non era facile disputare un buon match. Lui però ci riesce. VOTO 6)

Callejon: nettamente meglio rispetto al match con la Fiorentina. Parte nel tridente, ma l’espulsione lo costringe a coprire maggiormente. Lui offre una prova di spessore. VOTO 6,5 (dal 68’ Elmas: entra per dare il suo contributo ed aiutare il Napoli a difendere il risultato. A volte si specchia un po’ troppo, altre volte invece dimostra la sua utilità. VOTO 6)

Milik: poche chance per il polacco, ma almeno riesce a far salire la squadra. VOTO 6

Insigne: un gol che è un capolavoro. Corre, lotta, ci mette il cuore. Cerca l’appoggio del San Paolo. E stavolta lo trova! Nel finale si sacrifica per la squadra e per il risultato. VOTO 7

Gattuso: finalmente torna il sorriso. Una vittoria con le unghie e con i denti nello stile di Gattuso. Sperando che sia solo l’inizio di una lunga serie positiva. VOTO 6,5

San Paolo: diciamocelo chiaramente: è tornato il vero San Paolo. Il “teatro” (se vogliamo essere generosi) lascia il posto alla bolgia che tutti ricordavamo. E le conseguenze si vedono. Emblematica la reazione al gesto di Insigne: la scorsa partita ci furono fischi, ora parte l’ovazione. VOTO 10

A cura di Giancarlo Di Stadio