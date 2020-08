Napoli-Lazio 3-1: Mertens fa la differenza: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli chiude il campionato con una vittoria, per la seconda volta in questa stagione batte la Lazio al San Paolo, prima in Coppa Italia e poi stasera. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Subisce gol sul primo palo in una situazione, però, complessa ma nel secondo tempo è bravissimo più volte in uscita, soprattutto su Correa.

DI LORENZO 6,5: Ottima prova dell’esterno destro azzurro, si muove bene sulla sua catena, viene dentro al campo per la costruzione del gioco perchè il Napoli sulla zona sinistra del campo è bloccato dalla copertura di Patric e Lazzari.

MANOLAS 5: Non convince la sua prestazione, gli sfugge Immobile in occasione del gol, poi l’accenno di rissa tra le due panchine arriva in un’occasione in cui poteva rimediare il secondo giallo.

KOULIBALY 6,5: Commette qualche errore nell’uno contro uno su Correa che è un osso duro ma si rende protagonista sempre di interventi determinanti.

MARIO RUI 6,5: La solita buona partita del terzino portoghese in entrambe le fasi di gioco, deve frenare un po’ i nervi, è l’unico a beccare il giallo nei momenti più tesi dello scontro tra le due panchine. (Dal 78′ Ghoulam 6: Entra bene in campo, realizza delle ottime letture difensive, subisce un brutto fallo da Marusic)

FABIAN RUIZ 6,5: Centrocampista di grande qualità, fa il gol che apre la partita, sviluppa gioco, palleggio in velocità, viene dentro al campo, macina idee di gioco ed è sempre tra i più propositivi.

LOBOTKA 6: Perde qualche tempo di gioco di troppo in più occasioni, Gattuso lo richiama in tante situazioni, deve migliorare nel dare velocità al gioco, crescendo nella gestione del pallone. (Dal 78′ Demme 6: Poco meno di venti minuti compreso il recupero per il tedesco che riesce a dare un po’ d’ordine in campo)

ZIELINSKI 6,5: Macina idee nelle triangolazioni sulla trequarti avversaria, sviluppa tante soluzioni di ottimo livello sull’asse con Mario Rui, Insigne e Mertens. (Dall’85’ Politano 6,5: Realizza il secondo gol in maglia azzurra dopo quello all’Udinese)

CALLEJON 6: Potrebbe essere la sua ultima apparizione al San Paolo, si propone con i suoi consueti tagli dentro al campo e in un’occasione il suo tiro al volo finisce a lato, non lontano dalla porta di Strakosha. (Dal 78′ Lozano 6: Non riesce ad incidere, subisce un brutto fallo da Luiz Felipe scatenando uno degli ultimi momenti di tensione che si sono registrati in campo)

MERTENS 7,5: Trasforma la forza offensiva del Napoli, che differenza con le prestazioni di Milik. Realizza due assist e si procura il rigore trasformato da Insigne.

INSIGNE 7: L’ennesima partita d’ottimo livello, spreca un gol di sinistro a pochi passi da Strakosha, nella ripresa altra prova d’autorevolezza, peccato per il risentimento alla coscia sinistra che tiene tutti in ansia per la trasferta di Barcellona. (Dall’84’ Elmas 6: Prova a costruire situazioni interessanti sulla zona sinistra del campo, è eccessiva la reazione per il fallo di Luiz Felipe su Lozano, serve un po’ di calma in più in certe situazioni)

GATTUSO 6,5: Il Napoli conserva l’imbattibilità al San Paolo dopo il lockdown, gli azzurri hanno battuto Spal, Roma, Udinese e Lazio e hanno pareggiato contro l’Inter in Coppa Italia e il Milan in campionato. Un bottino importante per una squadra che fino a fine febbraio faceva meglio in trasferta che a Fuorigrotta. Patisce un po’ di nervosismo, però, la squadra in campo sembra in crescita sotto il profilo dell’intensità e della determinazione, oggi il veleno si è visto. Peccato solo per l’ansia riguardo alle condizioni di Insigne.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (78′ Ghoulam); Fabian, Lobotka (78′ Demme), Zielinski (85′ Politano); Callejon (78′ Lozano), Mertens, Insigne (84′ Elmas). A disp: Karnezis, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Allan, Younes, Milik. All.: Gennaro Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (63′ Vavro), Luiz Felipe, Acerbi (63′ Bastos); Lazzari (83′ Lukaku), Milinkovic, Parolo (87′ A. Anderson), Luis Alberto, Marusic; Correa (87′ Adekanye), Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Armini, D. Anderson, Cataldi, Jony, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Teramo)

Marcatori: 9′ Fabian (N), 22′ Immobile (L), 54′ rig. Insigne (N), 90′ + 2 Politano (N)

Ammoniti: Koulibaly, Mario Rui, Elmas (N) Immobile, Milinkovic (L).