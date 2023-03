Napoli-Lazio, cori antisemiti: la Procura Federale apre un’indagine sui tifosi laziali

La Procura Federale ha aperto un fascicolo per indagare sui cori antisemiti intonati dai tifosi della Lazio nello stadio Maradona, in aggiunta a quella richiesta ieri dal Giudice per i cori razzisti.

Ieri il Giudice Sportivo si era espresso soltanto in merito ai cori razzisti rivolti ad Osimhen nel corso della partita, per i quali aveva chiesto un supplemento di indagine in attesa di ulteriori elementi dai responsabili dell’ordine pubblico.

I social hanno però portato alla luce un video in cui sono ritratti gli ultrà della Lazio intonare cori antisemiti nelle scale sottostanti il settore ospiti.

“So’ laziale e so’ razzista siamo le camicie brune, tu ce fai pena con sta c…de kippah”, intonano i tifosi laziali prima dell’inizio del match.

Non è la prima volta che i tifosi della Lazio si rendono protagonisti di gesti del genere. Nel novembre 2022, in occasione del derby della Capitale, la Lazio era stata multata proprio a causa dei cori antisemiti intonati dai propri tifosi.