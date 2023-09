Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Garcia s’affida a Kvaratskhelia

Contro la Lazio al Maradona il Napoli affronterà il primo big-match della stagione dopo le vittorie contro Frosinone e Sassuolo. La classifica, però, è imprevedibile, uno scontro diretto è diventato un testa-coda viste le sconfitte rimediate dalla Lazio contro il Lecce e il Genoa. Garcia dovrebbe rimandare le rotazioni a metà settembre quando cominceranno i ritmi infernali delle partite ogni tre giorni. In quel momento dovrebbero aprirsi le porte del campo per Natan che ha bisogno di tempo, Mario Rui probabilmente in panchina anche contro la Lazio e anche Lindstrom, in panchina domani sera per la prima volta, è pronto a trovare più spazio. Mancherà probabilmente Gollini che oggi non si è allenato per un trauma contusivo alla mano destra.

L’unica novità rispetto alla formazione anti Sassuolo dovrebbe riguardare Kvaratskhelia, pronto a tornare in campo dal primo minuto dopo l’ottimo impatto di domenica scorsa, con l’assist per il gol di Di Lorenzo del 2-0. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, a centrocampo agiranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco si muoveranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Raspadori è un jolly, può insidiare anche Politano fresco di convocazione in Nazionale.

Sarri anche dovrebbe cambiare poco, forse giocherà Hysaj a sinistra con Marusic a destra al posto di Lazzari, Casale e Romagnoli agiranno al centro della difesa. Kamada, Cataldi e Luis Alberto si muoveranno in mezzo al campo a supporto del tridente offensivo formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

A cura di Ciro Troise