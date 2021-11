Napoli-Lazio 4-0, le pagelle di IamNaples.it: Zielinski e Mertens guidano lo show

Il Napoli si riscatta in maniera straordinaria dalla doppia sconfitta contro Inter e Spartak Mosca e onora l’emozionante serata dedicata a Diego Armando Maradona. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Luis Alberto lo chiama ad una grande parata sul risultato di 2-0, mette così la sua mano sul successo azzurro.

DI LORENZO 6,5: Macina chilometri sulla sua corsia, riesce a superare anche un problemino che rimedia nel riscaldamento. In fase difensiva è perfetto, Pedro gioca una buona partita ma non incide mai grazie anche all’ottima prova di Di Lorenzo, neanche Zaccagni sulla sua corsia ce la fa a costruire spunti interessanti.

RRAHMANI 6,5: Lavora bene sulla linea difensiva, discreto anche negli uno contro uno con Immobile, gli concede soltanto l’esterno.

KOULIBALY 7: Dopo gli incubi di Mosca, torna ad essere dominante nelle chiusure, nella gestione del pallone, si concede il lusso anche di giocate di fino beffando Immobile e compagni.

MARIO RUI 7: Una prestazione esaltante, viene dentro al campo con autorevolezza per suggerire linee di passaggio, va vicino al gol con un tiro a giro respinto da Reina. In fase difensiva sceglie benissimo i tempi degli interventi difensivi.

FABIAN RUIZ 7,5: Segna il quarto gol stagionale con un sinistro che impone il definitivo poker alla Lazio. Partita di grande spessore tecnico, giocando ad uno e due tocchi con grande qualità.

LOBOTKA 7: Fa girare il pallone con autorevolezza, spesso ad un tocco, crescendo in termini di fiducia durante la partita.

LOZANO 6,5: Partecipa allo splendido gioco offerto dagli azzurri, c’è anche lui nelle trame, infatti, realizza l’assist per il secondo gol di Mertens, sono apprezzabili anche i recuperi in fase di non possesso. Può fare meglio a livello individuale nelle accelerazioni, nella ricerca della porta, negli spunti negli ultimi venti metri. (Dal 64′ Elmas 6: Entra con applicazione, dinamismo, spirito di sacrificio, lavora bene anche sulla fascia destra)

ZIELINSKI 8: Una delle sue migliori prestazioni da quando indossa la maglia del Napoli, fa le due fasi, recupera palloni, distribuisce calcio anche ad un tocco, con cambi di gioco di altissimo livello. Non è un dettaglio poi che ha sbloccato la gara dando inizio alla festa azzurra. (Dal 72′ Demme 6: Ritorna in campo dopo il Covid-19, riprende un po’ il ritmo, rimedia un’ammonizione evitabile)

INSIGNE 7: Partita di spessore, con recuperi in fase difensiva, qualità nelle giocate e fa partire le azioni dei primi due gol. Inventa un pallone straordinario, con senso dello spazio, ricerca della giocata tecnica per Mertens in occasione del secondo gol.

MERTENS 8: È la sua serata, arriva a quota 139 gol, scrive un’altra pagina di storia con una doppietta d’alta levatura. Il secondo gol ricorda le sue giocate più belle dei tempi di Sarri. Anche il primo gol nasce da un suo tentativo di percussione (Dal 64′ Petagna 6: Lavora bene spalle alla porta, entra con la partita già indirizzata. In un’occasione potrebbe anche incidere nella profondità, salta l’intesa con Mertens in quell’occasione)

SPALLETTI 7: È un Napoli straordinario senza Osimhen, Anguissa, Politano e Ounas, interpreta la partita nel miglior modo possibile, con determinazione, consapevolezza della propria identità, velocità nel giro palla e tanta qualità. Nell’approccio si è vista una squadra che ha sentito la grandezza dell’evento, della serata dedicata a Diego Armando Maradona.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Mario Rui (42′ st Ghoulam); Lobotka, Fabian Ruiz (42′ st Malcuit); Lozano (19′ st Elmas), Zielinski (28′ st Demme), Insigne; Mertens (19′ st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Manolas. Allenatore: Spalletti

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric (1′ st Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (16′ st Basic), Cataldi (30′ st Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson (11′ st Zaccagni), Immobile, Pedro (30′ st Moro). A disposizione: Strakosha, Adamonis, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Escalante, Muriqi. Allenatore: Sarri

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 7′ pt Zielinski (N), 10′ pt Mertens (N), 29′ pt Mertens (N), 40′ st Fabian Ruiz (N).

NOTE: Ammoniti: Di Lorenzo, Demme (N); Luiz Felipe, Patric, Zaccagni (L). Recupero: 1′ pt, 0′ st.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise