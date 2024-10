Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Conte fa un po’ di turn-over

Il Napoli ha una novità da fronteggiare, dovrà giocare tre partite in otto giorni contro Lecce, Milan e Atalanta. Conte gestisce questa situazione facendo qualche cambio, domani contro il Lecce, oltre al rientro di Meret e all’inserimento di Gilmour per l’infortunato Lobotka, realizzerà delle variazioni per l’attacco. Scalpitano Neres e Ngonge, potrebbero riposare Politano, che poi sarà chiamato ad un grande lavoro a tutta fascia contro Milan e Atalanta, e Kvaratskhelia. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera comporranno la linea difensiva, Anguissa, Gilmour e McTominay lavoreranno in mediana a supporto del tridente Neres-Lukaku-Ngonge. Il Lecce ha confermato Gotti dopo il 6-0 subito in casa dalla Fiorentina e nelle scelte di formazione penserà anche al turno infrasettimanale contro il Verona. Banda, che non è al meglio, partirà dalla panchina, Gallo è squalificato, poi mancano Berisha, Gonzalez e Hasa. In porta ci sarà Falcone, Pelmard e Dorgu saranno gli esterni bassi con Baschirotto e Gaspar al centro della difesa. Ramadani agirà in mezzo al campo, Coulibaly e Pierret saranno gli interni a supporto del tridente formato da Morente, Krstovic e Oudin.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. All. Conte

LECCE (4-3-3): Falcone, Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Morente, Krstovic, Oudin. All. Gotti