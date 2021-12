Napoli-Leicester 3-2, le pagelle di IamNaples.it: Zielinski ed Elmas fantastici

Il Napoli batte 3-2 il Leicester e conquista il diritto di continuare la sua avventura europea, passando per i play-off contro le retrocesse dalla Champions League. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Autorevole nelle uscite, con l’ausilio di Mario Rui ad inizio gara para un tiro ravvicinato di Castagne. Sul secondo gol paga gli uomini davanti che gli ostruiscono la visuale, buona la sicurezza avuta nella ripresa.

DI LORENZO 6,5: Ha fatto di tutto, il terzino, il play e ha inventato l’assist del gol-vittoria. Commette un errore nel palleggio che poteva costare caro, fortunatamente Maddison colpisce il palo.

RRAHMANI 7: Un gigante, le prende tutte, domina nel gioco aereo, difende in avanti quando c’è bisogno, scappa dietro sempre nei tempi giusti.

JUAN JESUS 6,5: È ammirevole il modo in cui ha acquisito continuità dopo l’infortunio di Koulibaly. Lavora bene su tanti palloni, sempre con l’atteggiamento giusto, in maniera ordinata. Apprezzabili anche la qualità nel palleggio

MARIO RUI 7: Prova di grandissimo spessore soprattutto in fase difensiva, sul secondo palo stavolta si muove benissimo sui cross dal lato opposto. Tenta anche d’appoggiare la manovra offensiva in varie occasioni.

DEMME 5,5: Non è ancora in condizione, fa scappare Dewsbury Hall nella prima occasione del Leicester, quella di Castagne. Rimedia un’ammonizione evitabile e sul secondo gol del Leicester non copre benissimo lo spazio al limite dell’area. (Dal 78′ Manolas 6: Una quindicina di minuti d’attenzione, spicca in alcune situazioni di gioco aereo)

ZIELINSKI 7,5: Partita da leader, con la fascia di capitano sul braccio. Nei gol c’è il suo zampino, sul primo recupera palla, sul secondo ha inventato un corridoio che pochi sanno intravedere, sul terzo realizza un’apertura tagliente che Malcuit e Di Lorenzo hanno valorizzato per il gol di Elmas.

LOZANO 5,5: Rimane in campo solo quarantuno minuti, è sfortunato ma dal Cardarelli arrivano buone notizie, dovrebbe essersi solo rotto un dente. Nello spezzone che trascorre in campo, non esprime una prova esaltante, commette il fallo in maniera ingenua nella situazione che porta alla punizione del 2-1. Commette degli errori tecnici, poteva gestire meglio certe situazioni nella metà campo del Leicester. (Dal 45′ Malcuit 6,5: Altra buona prova, va anche vicino al gol, glielo nega Schmeichel, costruisce con Di Lorenzo i presupposti per l’azione del gol del 3-2)

OUNAS 6,5: Segna il gol del primo vantaggio e costruisce vari spunti molto interessanti. È un’ottima prova, apre più volte la difesa avversaria, è una risorsa per il Napoli. (Dal 63′ Mertens 6: Fa un po’ di fatica per la tipologia di partita di sofferenza ma consegna a Malcuit la palla del possibile 4-2, quella giocata vale tanto)

ELMAS 7,5: È il protagonista della serata, segna una doppietta decisiva, è il quinto giocatore ad andare ad aver segnato almeno cinque gol nel Napoli.

PETAGNA 6,5: È un diesel, all’inizio fa fatica ma quando entra in partita è importante il suo contributo. Fornisce ad Elmas la palla del momentaneo 2-0, combatte come un leone nella ripresa, lavora spalle alla porta, trattiene palla in più occasioni e c’è anche il suo zampino nella ripartenza che porta al tiro di Malcuit parato da Schmeichel.

SPALLETTI 7: Nell’emergenza in cui è il Napoli, realizza un’impresa. Ha dato una grande anima a questa squadra che sul piano del carattere e della mentalità ha fatto passi da gigante come dimostra la prova di stasera.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme (78′ Manolas), Zielinski; Lozano (45′ Malcuit), Elmas, Ounas (63′ Mertens); Petagna. A disp: Ospina, Boffelli, Costanzo, Vergara, Politano. All.: Luciano Spalletti

LEICESTER (4-3-2-1) – Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans (77′ Soumarè), Dewsbury-Hall (89′ Albrighton); Maddison, Barnes (72′ Daka); Vardy. A disp: Ward, Stolarczyk, Thomas, Nelson, Choudhury, Mcateer, Ewing. All.: Brendan Rodgers

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Marcatori: 4′ Ounas (N), 24′, 53′ Elmas (N), 27′ Evans (L), 33′ Dewsbury-Hall (L)

Ammoniti: Petagna, Demme (N).