Napoli, lo United fa sul serio per Kim: manca solo la cifra della clausola

Il futuro di Kim, difensore del Napoli, è incerto. Difficile per De Laurentiis trattenerlo soprattutto in virtù della clausola rescissoria che pende sulla testa del coreano. L’edizione odierna del corriere dello Sport analizza la sua situazione:

“L’unica risposta possibile, in presenza di una clausola che dal primo al quindici luglio consente al calciatore di liberarsi, è ‘parliamone’. Hanno cominciato, avrebbero già finito, non siamo al carteggio ma si potrebbe fare in fretta, proprio in quella finestra tenuta aperta un anno fa, al momento dell’acquisto di Kim. C’è un filo di malinconia, succede quando un fresco eroe sta per salutare, ma in compenso il buon umore può restituirlo la plusvalenza reale di chi è stato pagato 18mln e sta per essere venduto a 60 e la consapevolezza che c’è una vita nuova.