Napoli, Mario Rui in forte dubbio per Leicester. Sollievo da Insigne

Il Napoli batte la Juventus e fa i conti in casa in vista della trasferta di Leicester, dove dovrà fare a meno gia’ di Koulibaly squalificato, oltre a Demme, Lobotka, Meret, Mertens e Ghoulam. Per Osimhen si tratta solo di crampi, su Insigne anche Spalletti ha tirato un sospiro di sollievo: il capitano del Napoli ha rimediato solo una botta, un trauma contusivo al ginocchio destro. La situazione e’ un po’ più complicata per Mario Rui che ha giocato quasi tutto il secondo tempo pur avendo una distorsione alla caviglia sinistra. Il terzino sinistro portoghese e’ in forte dubbio per la trasferta di Leicester mentre in ogni caso dovrebbe poi recuperare per il prossimo turno di campionato ad Udine. Lunedi saranno monitorate le sue condizioni e di tutti gli altri acciaccati.

Di Ciro Troise