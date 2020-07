Il Napoli porta a casa il primo pareggio dell’era Gattuso in campionato, la Roma torna a +2 sugli azzurri, il Milan come l’Atalanta mantiene lo status d’imbattibilità post lockdown. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Torna dopo il ko di Bergamo e rientra in piena condizione, sul gol di Theo Hernandez non può nulla, bravo nelle uscite, non felicissima la scelta del rinvio centrale nell’azione che porta al rigore del pareggio.

DI LORENZO 6,5: Segna il gol dell’1-1 approfittando dell’errore di Donnarumma, cerca di limitare le sortite di Theo Hernandez a sinistra, è anche abbastanza propositivo sulla sua corsia. Rimedia un’ammonizione per una scelta eccessivamente severa da parte dell’arbitro La Penna

MAKSIMOVIC 6: Nel complesso una buona gara rovinata dal fallo da rigore su Bonaventura che consegna il pareggio al Milan, in quella zona di campo è un azzardo rischiare il contatto, bastava coprire l’angolo di tiro all’avversario.

KOULIBALY 7,5: Dominante, copre tutte le linee di passaggio, si concede anche delle sortite offensive, sugli sviluppi di una di queste azioni nasce la punizione che porta all’1-1. Dopo la sostituzione di Insigne prende anche la fascia da capitano, è impressionante il suo dominio nel gioco aereo.

MARIO RUI 7: Ottima prova del terzino sinistro azzurro, palleggia bene sulla sua catena, non commette errori nella gestione del pallone, è molto attento anche in fase di non possesso.

FABIAN RUIZ 6: Prova discreta, alterna ottime giocate a situazioni che potevano essere sfruttate in maniera più efficace. Deve lavorare sui tempi di gioco, negli ultimi trenta metri bisogna velocizzare le giocate. (Dal 65′ Demme 5,5: Non entra benissimo, in un paio d’occasioni è leggero nella gestione del pallone nel corto e in qualche rimpallo, sugli sviluppi di una di queste situazioni nasce il rigore del 2-2)

LOBOTKA 6,5: Un’altra buona prova del centrocampista azzurro, fa girare bene il pallone, mette in mostra ottime letture nelle coperture preventive e cresce sempre di più sotto il profilo del ritmo e della personalità. (Dal 65′ Elmas 6: È il più propositivo dei subentranti, in un’occasione subisce anche un contatto in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, porta Saelemakers all’espulsione)

ZIELINSKI 6: Cresce nel corso della ripresa, fornisce soluzioni quando si propone tra le linee, va al tiro in certe situazioni ma può essere più lucido negli ultimi trenta metri.

CALLEJON 6: Nel primo tempo il saldo degli errori è pesante perchè in un minuto fallisce un’occasione clamorosa di sinistro e sull’azione successiva scala in ritardo su Theo Hernandez. Cresce nella ripresa, spicca per il contributo sulle coperture preventive e va in doppia cifra con gli assist, sale a 10 dimostrando la grande intesa con Mertens. (Dall’84’ Politano 5: Fumoso, poco incisivo, prova più volte la percussione sbagliando più volte la giocata)

MERTENS 7: Fa gol, il sedicesimo stagionale, il numero 125 in maglia azzurra, sta sempre nel vivo del gioco, nel primo tempo si rende protagonista di tante azioni personali importanti, contribuisce anche alla fase di non possesso con tanti interventi importanti. (Dal 74′ Milik 5: Dopo quello di Genova, altro ingresso sottotono del centravanti polacco, è poco incisivo nella lettura delle situazioni, nelle scelte a livello offensivo)

INSIGNE 6,5: Macina gioco sulla sua catena laterale, sviluppa tantissime situazioni importanti compresa la punizione che porta al gol di Di Lorenzo. Ci mette personalità nelle giocate e contribuisce come sempre anche alla fase difensiva. (Dal 74′ Lozano 5,5: Va qualche volta nello spazio, riceve perlopiù palla tra i piedi, tenta qualche spunto ma non riesce mai a produrre la giocata decisiva)

GATTUSO 6,5: Il risultato non è arrivato, fa bene a sottolineare i limiti nella finalizzazione e nella difesa in area di rigore nelle situazioni decisive perchè è un peccato per il Napoli non portare a casa i tre punti in un’altra partita in cui gli azzurri hanno avuto il pieno controllo della contesa contro il Milan, una delle squadre più in forma della serie A in questa fase.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (20′ st Demme), Lobotka (20′ st Elmas), Zielinski; Callejon (39′ st Politano), Mertens (29′ st Milik), Insigne (29′ st Lozano). A disp.: Meret; Ghoulam, Hysaj, Luperto, Manolas; Allan, Younes. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà (1′ st Saelemaekers), Calhanoglu (16′ st Bonaventura), Rebic (43′ st Krunic); Ibrahimovic (16′ st Leao). A disp.: Begovi?, Soncin; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Brescianini, Maldini. All.: Pioli.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 20′ pt Hernandez (M), 34′ pt Di Lorenzo (N), 15′ st Mertens (N), 28′ st Kessie (M, su rig.)

NOTE: Espulso al 42′ st Saelemaekers (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui (N); Hernandez, Conti (M). Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Dal nostro inviato al San Paolo Ciro Troise