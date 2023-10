Il Napoli riesce a rimontare il risultato dal 2-0 al 2-2 nella ripresa dopo un primo tempo in cui è stato a lungo in balia del Milan. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sul primo gol di Giroud forse può fare qualcosa in più, cresce durante la gara, nella ripresa realizza una grande parata su Leao.

DI LORENZO 6: Leao è sempre il cliente ostico, lo tiene a tratti, in fase propositiva sulla catena di destra costruisce tante situazioni interessanti.

RRAHMANI 5: Il suo primo tempo è fortemente negativo, su entrambi i gol Giroud vince il duello aereo con il difensore kosovaro. (Dal 46′ Ostigard 7: Combatte come un leone, si fa rispettare nel gioco aereo, interviene in maniera provvidenziale in varie situazioni dentro l’area di rigore)

NATAN 5,5: Sbanda anche lui quando le distanze aumentano e il Napoli nella seconda metà del primo tempo va in balia dell’avversario. Rimedia l’espulsione per doppia ammonizione ma il secondo intervento non era neanche fallo.

MARIO RUI 5,5: Paga il complessivo atteggiamento di squadra, prima del 2-0 del Milan costruisce delle buone situazioni sulla catena di sinistra. (Dal 46′ Olivera 6,5: Entra con l’atteggiamento giusto, sulla fascia sinistra ci mette energia, intensità e costruisce varie situazioni con Kvaratskhelia)

ELMAS 5,5: Commette errori di frenesia anche con il pallone tra i piedi, sbanda quando le distanze aumentano. È uno dei giocatori che paga con la sostituzione le difficoltà nel primo tempo. (Dal 46′ Simeone 6,5: Buon impatto sulla partita, tiene tanti palloni spalle alla porta, li scarica bene, in qualche situazione dentro l’area si fa anche rispettare)

LOBOTKA 6: È uno dei volti della partita a più facce, a lungo epicentro sbandato tra le due fasi di gioco mentre il Milan fa quello che vuole in campo. Nella ripresa con la squadra che ritrova entusiasmo, energia, distanze e la riaggressione nella metà campo avversaria cresce anche la sua prova.

ZIELINSKI 5,5: Come tutti, nel primo tempo può fare molto di più, nella ripresa aumenta il livello delle sterzate, delle intuizioni tecniche. (Dal 77′ Anguissa 5,5: Non un ottimo impatto sulla sfida, perde qualche pallone di troppo rischiando anche di far ripartire il Milan in maniera pericolosa)

POLITANO 7,5: Fa la magia che cambia la partita, inventa un gol meraviglioso che trasforma l’inerzia della gara. Pensando alla storia di Napoli-Milan, il ricordo va alla rete di Paolo Di Canio nel 1994 sul fronte opposto dell’area di rigore. (Dall’83’ Zanoli s.v.: Poco più di una decina di minuti, un buon ripiego difensivo su Theo Hernandez e poco più, è troppo poco per meritare una valutazione)

RASPADORI 7: Classe, talento, qualità infinita, un giocatore meraviglioso. La qualità di Jack è in due giocate: la punizione del 2-2 e l’assist per Kvaratskhelia che poteva completare così la rimonta.

KVARATSKHELIA 6,5: Sarebbe ingiusto soffermarsi sulle due occasioni che poteva sfruttare di più, è un giocatore-chiave, una soluzione sempre disponibile nei continui duelli con Calabria.

GARCIA 5,5: Il Napoli non ha continuità nelle prestazioni, nel primo tempo si rivedono le distanze della ripresa di Napoli-Lazio, nella ripresa le giocate individuali trasformano il corso della gara. Il secondo tempo regala azioni da una parte e dall’altra, certi cambi discutibili, eccetto l’ultima palla-gol di Kvaratskhelia, hanno spento la possibile inerzia a favore degli azzurri.

NAPOLI-MILAN 2-2

Marcatori: Giroud (M), Giroud (M), Politano (N), Raspadori (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (dal 46′ Ostigard), Natan, Mario Rui (dal 46′ Oliveira); Elmas (dal 46′ Simeone), Lobotka, Zieliński (dal 77′ Anguissa); Politano (dal 83′ Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, D’Avino, Østigård, Mathías Olivera, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Demme, Lindstrøm, Gaetano, Simeone, Zerbin. Allenatore: Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu (dal 19′ Pellegrino. Dal 86′ dentro Florenzi), Tomori, Theo Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic (dal 46′ Romero), Giroud (dal 81′ Jovic), R. Leão (dal 81′ Okafor). A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Adli, Pobega, Romero, Chaka Traorè, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise