Napoli-Milan, le probabili formazioni: Garcia sceglie la linea delle certezze

Il Napoli affronta il Milan e la sua gara-verità, una fotografia per capire i reali effetti della cura post Fiorentina. È un esame importante, il Napoli finora quando si è alzato il livello dell’avversario ha fatto fatica perdendo in casa contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina. Il Milan è in un momento complicato, reduce da due sconfitte consecutive contro la Juventus e il Paris Saint Germain, afflitto anche dalle polemiche per il dibattito a distanza tra Calabria e Pioli che poi è rientrato.

Garcia non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra che ha giocato contro l’Union Berlino. In porta ci sarà Meret, in difesa l’unico dubbio è a sinistra con il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Una scelta che dirà tanto anche sulle intenzioni del Napoli: la qualità nel palleggio e nella risalita del campo di Mario Rui o la forza fisica di Olivera nei duelli con Pulisic.

Anguissa ha recuperato ma partirà dalla panchina, dovrebbe giocare ancora Cajuste dal primo minuto con Elmas possibile soluzione a gara in corso. Cajuste, Lobotka e Zielinski agiranno in mediana a supporto del tridente offensivo composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Pioli deve rinunciare allo squalificato Thiaw, non ha recuperato Loftus Cheek. In porta ci sarà Maignan, Calabria e Theo Hernandez lavoreranno sulle corsie laterali con Kalulu e Tomori al centro della difesa. Krunic fungerà da play con Musah e Reijnders a muoversi da interni di centrocampo. Pulisic, Giroud e Leao formeranno il tridente d’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Olivera, Elmas, Demme, Anguissa, Gaetano, Zerbin, Simeone, Lindstrom.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Pobega, Adli, Okafor, Jovic. All. Pioli

A cura di Ciro Troise