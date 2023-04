Napoli-Milan, le probabili formazioni: Spalletti lancia Ndombele e Politano

Il Napoli va a caccia della semifinale di Champions League in un’annata già magica per il grande vantaggio sulle inseguitrici in campionato ad otto partite dalla fine. C’è da ribaltare il successo rossonero della gara d’andata, a San Siro fu decisivo il gol di Bennacer. Spalletti ritrova Osimhen al centro dell’attacco ma ha perso Anguissa e Kim squalificati. Sono pronti a sostituirli Ndombele e Juan Jesus. Il centrocampista francese è in vantaggio su Elmas, una soluzione a gara in corso in più zone del campo. Vista la mancanza di Anguissa, Ndombele ha maggiore fisicità, può assicurare gli strappi, essere prezioso nei duelli che inevitabilmente si moltiplicheranno in mezzo al campo. Un’altra novità rispetto all’andata dovrebbe prefigurarsi nella zona destra dell’attacco, con Politano in vantaggio su Lozano. Il Chucky può essere un’arma importante a gara in corso, con le sue accelerazioni può magari mettere in difficoltà la catena di sinistra del Milan, soprattutto nel duello con Theo Hernandez, nei momenti in cui sarà più stanco. Politano è parso in condizioni brillanti nelle ultime apparizioni, può assicurare delle soluzioni più appropriate per sparigliare il blocco difensivo del Milan, con i movimenti a venire dentro il campo e nella ricerca dei cross sul secondo palo per Osim

Il Milan dovrebbe confermare la formazione dell’andata, magari con un atteggiamento diverso nelle coperture preventive e nella costruzione del gioco, considerando il peso di Osimhen e le sue caratteristiche. In porta ci sarà Maignan, la linea difensiva sarà composta da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. Tonali e Krunic agiranno in mezzo al campo, Brahim Diaz agirà da destra, Bennacer lavorerà su Lobotka con Leao a sinistra. Giroud sta bene e guiderà l’attacco rossonero. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Ostigard, Olivera, Elmas, Gaetano, Lozano, Raspadori. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Rebic, Origi, Messias, De Ketelaere. All. Pioli

A cura di Ciro Troise