Napoli-Milan 0-1, le pagelle di IamNaples.it: che delusione per gli azzurri

Il Napoli crolla al Maradona contro il Milan, decide un gol di Giroud che devia un tiro di Calabria al 48′. Gli azzurri fanno confusione, Spalletti prova a trasformare la squadra con i cambi ma i rossoneri infliggono la prima sconfitta del 2022 al Napoli. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Forse il migliore del Napoli, compie una gran parata su Kalulu nel primo tempo ma Orsato aveva fermato tutto per un fallo su Mario Rui in area di rigore. Tiene gli azzurri in vita fino alla fine con le parate su Theo Hernandez e Saelemaekers.

DI LORENZO 5,5: Ha un cliente difficile sulla sua fascia, forse due con Leao e Theo Hernandez, in fase di non possesso la prestazione è discreta, inevitabile concedere qualche dribbling a Leao. Gli manca un po’ di qualità nella scelta e nell’esecuzione finale.

RRAHMANI 6: Buona prova complessivamente, palleggia abbastanza bene, tiene spesso anche l’uno contro uno nonostante il giallo nel primo tempo. Dalla prossima partita sarà in diffida.

KOULIBALY 5,5: Sul gol l’ingenuità è sua, Giroud è più reattivo ad uscire dal fuorigioco, Kalidou legge in ritardo la situazione e viene punito. Stucchevole la ricerca di avanzare lui palla al piede, a volte l’equilibrio serve più della spavalderia.

MARIO RUI 6: Lavora abbastanza bene in entrambe le fasi, manca anche a lui la giocata finale in qualche situazione in cui viene coinvolto.

FABIAN RUIZ 5,5: Un po’ arruffone, si libera abbastanza bene ma non tira fuori la sua consueta qualità nella gestione del pallone. Poche intuizioni, una delle migliori è la palla per Mario Rui a scavalcare la linea difensiva. Ne doveva fare molte di più, uno come lui anche col tiro deve provarci sempre. (Dal 76′ Mertens 5,5: Qualche palla recuperata, degli spunti ma anche a lui manca la qualità)

LOBOTKA 6: Non fa una brutta gara, sbaglia pochissimo, però in certi momenti doveva muovere più velocemente la palla, invece tende a portarla troppo. (Dall’82’ Lozano 5,5: Entra dopo più di un mese, è stucchevole la continua ricerca del tiro dalla distanza. Può far meglio, ha bisogno di tempo per ritrovarsi)

POLITANO 5,5: Nel primo tempo alcune scelte da rivedere, come la punizione al 48′ spedita abbondantemente fuori. Nella ripresa sfodera qualche accelerazione in più ma è fumoso. (Dal 67′ Ounas 6,5: È il più vivace tra i subentranti, uno dei più interessanti, tenta l’uno contro uno, va anche al tiro ma il pallone finisce fuori. Come a Roma, dimostra di essere migliorato anche nel sacrificio in fase difensiva)

ZIELINSKI 5: Il più abulico, mai una giocata, un’invenzione, uno strappo, sembra spegnersi gradualmente sul prato del Maradona. (Dall’82’ Anguissa 5,5: Un po’ di errori, confusione, non è entrato bene, anche lui ha bisogno di mettere minuti nelle gambe)

INSIGNE 5: Un lontano parente del giocatore ammirato a Roma contro la Lazio, commette degli errori, ha delle scelte frenetiche nella fase offensiva. Qualche buon ripiegamento nelle letture difensive ma in una partita del genere deve fare di più. È suo il fallo ingenuo su Theo Hernandez da cui arriva il gol di Giroud. (Dal 67′ Elmas 5,5: Non ha lo stesso impatto che ha avuto domenica scorsa a Roma, girovaga per il campo, prima a sinistra, poi nei due di centrocampo. Paga anche la confusione dei compagni, porta troppo palla in certe situazioni)

OSIMHEN 6: Si muove tantissimo, c’era un rigore ai suoi danni per fallo di Tomori. È uno dei pochi nella ripresa a scuotere la fase offensiva, va due volte al tiro sul primo palo, nel primo tempo finisce fuori, nella ripresa ci pensa Maignan a mandare il pallone in corner.

SPALLETTI 5,5: La partita si sblocca per un episodio ma, eccetto il primo quarto d’ora, il Milan ha giocato meglio. In tutto ciò che fa parte della gara i rossoneri di Pioli sono stati superiori, nel palleggio, nella fase difensiva di squadra e nelle scelte finali. Prova a trasformare il Napoli, c’è un po’ più di vivacità dopo i cambi ma gli azzurri non riescono ad essere incisivi, anzi è più pericoloso il Milan in contropiede che il Napoli.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (31′ st Mertens), Lobotka (37′ st Lozano); Politano (22′ st Ounas), Zielinski (37′ st Anguissa), Insigne (22′ st Elmas); Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (35′ st Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali (23′ st Krunic); Messias (35′ st Saelelmaekers), Kessie, Leao (45′ st Ibrahimovic); Giroud (23′ st Rebic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 4′ st Giroud (M)

NOTE: Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Osimhen, Ounas (N); Giroud, Theo Hernandez, Maignan, Florenzi (M). Recupero: 4′ pt, 5′ st.