Napoli-Milan, ultras anche in tribuna: il motivo

La super sfida tra Napoli e Milan, valida per i quarti di finale di Champions League, avrà una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni.

Previsto un Maradona sold out, con una novità: alcuni ultras saranno presenti anche in tribuna. Ne parla l’edizione odierna de Il mattino:

“Ma arriva anche un altro segnale. De Laurentiis ha permesso ieri anche ai gruppi ultrà che non hanno la tessera del tifoso di comprare gli ultimi tagliandi disponibili per il big match di stasera, in tribuna centrale inferiore. In pratica, se dovesse andare allo stadio, gli ultrà senza fidelity card (il Napoli aveva deciso l’ obbligo per assistere al match) saranno davanti a lui. Napoli-Milan è 96 anni di storia e 172 scontri infuocati a partire dal primo, il 2 ottobre del 1927 che il Milan vinse per 5-1. Forse altre volte è stato così atteso, come quel 1° maggio del 1988 (3-2 per il Milan), ma di sicuro mai così decisivo e così ricco”, riporta il quotidiano.