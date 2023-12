Napoli-Monza, i tifosi ci credono: sold out al Maradona

Il Napoli affronterà il Monza nella sfida valida per 18ª di Serie A, in programma per venerdì 29 dicembre alle ore 18.30. Sarà un match importantissimo per gli azzurri, reduci dalle due sconfitte consecutive contro il Frosinone in Coppa Italia e la Roma in campionato.

I tifosi, però, continuano a credere e a sostenere la squadra. Come riportato dal sto di Ticketone, sono pochi i posti rimasti disponibili per il match del Napoli contro i brianzoli. Gli unici tagliandi, pochi, ancora disponibili sono in Tribuna Posillipo.