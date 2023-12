Napoli-Monza, le probabili formazioni: Mazzarri recupera Lobotka

Il Napoli, dopo la sconfitta di Roma, torna in campo contro il Monza nel Maradona sold-out per cercare di riscattarsi chiudendo in maniera brillante il 2023, un anno storico per i colori azzurri considerando la vittoria del terzo scudetto, il primo dopo l’era Maradona. Mazzarri è in emergenza, mancano per squalifica Politano e Osimhen, per infortunio Natan, Olivera e Demme. Qualche buona notizia c’è, negli ultimi due allenamenti sono rientrati Lobotka e Lindstrom.

Durante la settimana, Mazzarri ha provato anche altri sistemi di gioco: il 4-4-2, la difesa a tre ma non sembra orientato a compiere cambiamenti molto grossi sotto il profilo tattico. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà la stessa di Roma con Di Lorenzo e Mario Rui esterni, con Rrahmani e Juan Jesus a formare la coppia centrale. Lobotka fungerà da play con Anguissa e Zielinski a supporto, Gaetano e Cajuste le alternative in mezzo al campo. Lindstrom non ha i novanta minuti nelle gambe ma partirà dal primo minuto, è pronta una staffetta con Zerbin che durante il mercato invernale dovrebbe andare al Frosinone. Raspadori sarà il centravanti titolare, Simeone è la risorsa a gara in corso per incidere sulla partita.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Simeone. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Akpa Akpro; Colombo. All. Palladino

