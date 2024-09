Napoli-Monza, le probabili formazioni: torna la squadra versione campionato

Il Napoli, dopo la goleada inflitta al Palermo, torna in campo contro il Monza al Maradona per cercare la terza vittoria consecutiva in casa, mai accaduto nella scorsa stagione, quella del decimo posto in campionato. Se gli azzurri dovessero battere la squadra di Nesta, conquisterebbero il quarto successo consecutivo in tutte le competizioni, il terzo in serie A. Conte rispolvera la formazione versione campionato, abbandona il turn-over e ripresenta l’undici che ha affrontato la Juventus in trasferta. In porta ci sarà Caprile (Meret potrebbe tornare contro l’Empoli dopo la sosta), Di Lorenzo agirà a destra, Olivera a sinistra con Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa. Anguissa, Lobotka e McTominay formeranno la mediana a supporto del tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Il Monza dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, in porta ci sarà Turati, l’ex Izzo, Pablo Mari e Carboni comporranno la difesa a tre, Kevin Martins (figlio d’arte di Oba Oba, ex Inter), dopo l’ottimo impatto in Coppa Italia contro il Brescia, agirà a destra con Kyriakopoulos, Bianco e Bondo formeranno la mediana. Pessina e Daniel Maldini si muoveranno sulla trequarti a supporto del centravanti Djuric. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Martins, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Pessina, Daniel Maldini; Djuric. All. Nesta

A cura di Ciro Troise