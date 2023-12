Napoli-Monza, tocca a Lindstrom: l’occasione del danese

Il Napoli affronterà oggi il Monza in un match fondamentale per gli azzurri. Ritrovare la vittoria farebbe concludere l’anno col sorriso, soprattutto vista la situazione di emergenza causata dalle varie assenze nel Napoli. La Gazzetta dello Sport analizza la posizione di Lindstrom, che oggi dovrebbe trovare spazio per dimostrare che merita un posto di rilievo in squadra:

“Classifica gelida, in zona Conference League. Mazzarri, 2 vittorie e 3 sconfitte, deve battere oggi il Monza per non avvilire ulteriormente i botti di Capodanno. Con quali carte? Osimhen è in Africa, Politano squalificato. Kvara? Certo. Ma balla una carta nuova: Jesper Lindstrom. In tanta emergenza, dovrebbe toccare a lui. Scatta l’ora del danesino, arrivato dall’Eintracht Francoforte accolto da grandi attese. Ci si aspettava un impatto tipo Kvara, invece il precedente più simile, per ora, è quello del cileno Vargas: ambientamento difficile, anche tatticamente. Lindstrom non è esterno puro, ha attitudini da trequartista. Garcia non lo vedeva e Politano, il migliore finora, gli ha lasciato poco spazio. Ma oggi può essere la sua partita. Il Napoli cerca discontinuità dagli ultimi mesi tristi, ha bisogno di novità per svoltare. Se si accende il danesino, può riaccendere tutto il Napoli. O, per lo meno, salvare il San Silvestro sul golfo”