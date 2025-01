Napoli, nessun problema per Kvara: ecco quando può tornare Politano

Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati del Napoli: “Incertezza anche per i tempi di recupero di Politano, anche se ieri stava già meglio: non è escluso che possa essere recuperato per la gara con il Verona di domenica sera. Nessuna ansia, invece, per Kvara, visto che il suo è stato un forfait legato all’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Insomma, il riposo lo aiuterà a riprendersi. Nessun tipo di novità per Buongiorno che anche ieri a Castel Volturno ha continuato la sua riabilitazione: ma prima di inizio di febbraio, dunque per la trasferta in casa della Roma complicato pensare di rivederlo nella lista dei convocati”.