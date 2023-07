Napoli, nuova partnership con Sorgesana: il comunicato

“SGAM SpA e SSC Napoli SpA, dopo diciotto gloriose stagioni di partnership che hanno visto campeggiare sulle maglie del Napoliil marchio Lete in qualità di Main Sponsor del club campione d’Italia, inaugurano una nuova collaborazione con protagonista Acqua Sorgesana, altro importante brand di casa SGAM. Sorgesana sarà “Acqua Ufficiale della SSCN” per le prossime due stagioni ed accompagnerà i campioni d’Italia in ogni momento della loro vita sportiva, dagli allenamenti alle partite e nel loro piano alimentare, oltre a godere di una importante visibilità a bordo campo e in conferenza stampa. “Siamo stati i primi in assoluto ad accogliere la sfida della SSCN targata Aurelio De Laurentiis – dichiara Nicola Arnone, Presidente ed Amministratore Delegato di Sgam Spa – quando nel 2005 abbiamo legato il nostro già noto ed affermato marchio Lete ad un club in fase di rinascita, accompagnandolo fino al traguardo della vittoria del terzo scudetto per poi proseguire nel nostro progetto di espansione internazionale percorrendo nuove strade. Il nostro legame con il territorio, Il club azzurro, i tifosi del Napoli e la famiglia de Laurentiis è solidissimo – conclude Nicola Arnone – e per questo motivo abbiamo deciso di proseguire la partnership con SSC Napoli inaugurando con Acqua Sorgesana una nuova era”. Acqua Sorgesana, oligominerale naturale, è un’acqua purissima e leggerissima, leader del comparto delle acque minerali del formato da due litri. Il marchio in forte ascesa è già stato in passato Main Sponsor della SSC Bari per tre stagioni”.