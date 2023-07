Napoli, nuova squadra per Cioffi: vicinissimo al Gubbio

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a breve Antonio Cioffi lascerà il Napoli in prestito. L’attaccante classe 2002, la scorsa stagione era in prestito al Pontedera. Un’ottima esperienza nel Girone B del campionato di Serie C, con 34 presenze tra regular season, playoff e Coppa, e 7 gol segnati in 2.016’ giocati.

Nel futuro di Cioffi c’è il Gubbio, squadra che tra l’altro ha estromesso il ‘suo’ Pontedera ai playoff di Serie C lo scorso 14 maggio. Un’altra esperienza in terza serie per l’attaccante del Napoli. I partenopei, nel prossimo ritiro di Dimaro, vedranno i Nazionali arrivare il 18-19 luglio e ci sarà la possibilità per Rudi Garcia di visionare tanti giovani da vicino: su tutti, Ambrosino e D’Agostino.

Oltre a Cioffi, è partito in prestito anche Antonio Vergara: giocherà alla Reggiana, in Serie B, dopo aver vestito ottimamente la maglia della Pro Vercelli.