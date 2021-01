Napoli, Osimhen scalpita per il suo rientro in campo: ecco le ultime sul nigeriano

Ormai l’infortunio alla spalla destra sembra solo un brutto ricordo per Victor Osimhen, che nei giorni scorsi ha continuato ad allenarsi a casa sua rassicurando i medici di non avvertire più alcun dolore. Ieri dopo aver appreso la notizia di essere anche negativo al Covid-19, è tornato a Castel Volturno dove i medici hanno potuto valutarlo. Gattuso lo ha trovato carichissimo e trepidante di scendere in campo con la maglia azzurra, pronto a tornare ad esultare a forza di goal per la sua squadra.

Da oggi dunque il nigeriano potrà allenarsi in gruppo e domani sarà sull’aereo che portano gli azzurri a Verona. Se le verifiche dello staff medico avranno esito positivo, il nigeriano potrebbe fare il suo rientro in campo già nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia in programma giovedì. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.