Napoli-Palermo, le probabili formazioni: Conte ne cambia dieci

Dopo il pareggio di Torino, il Napoli torna in campo e domani sera affronta al Maradona (quasi sold-out) il Palermo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio ci sono gli ottavi di finale a gennaio all’Olimpico contro la Lazio. Conte pensa ad un turn-over radicale, sono pronti dieci cambi rispetto alla formazione di Torino. In porta ci sarà Caprile, Meret punta al rientro contro l’Empoli dopo la sosta. La linea difensiva sarà completamente nuova: Mazzocchi e Spinazzola sulle due corsie laterali, Rafa Marin cerca i primi minuti della stagione al fianco di Juan Jesus. Riguardo alla mediana, si va verso il doppio play con Lobotka e Gilmour nel 4-2-3-1, sul fronte offensivo Neres e Ngonge dovrebbero muoversi partendo dalle corsie laterali con Raspadori a ridosso della punta Simeone che probabilmente farà staffetta con Lukaku. Per Rafa Marin e Ngonge sarebbero gli esordi assoluti, entrambi come Zerbin non hanno ancora giocato in questa stagione.

Dionisi deve rimediare ad alcune assenze per infortunio come per esempio il centrocampista Blin, poi farà turn-over. Il Palermo si schiererà con il 4-3-3, in porta ci sarà l’ex Sirigu, Pierozzi e Buttaro sono gli esterni bassi, Baniya e Ceccaroni formeranno la coppia di difesa, Segre, Ranocchia e Saric agiranno nel centrocampo, Le Douaron, Brunori e Di Mariano comporranno il tridente d’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. Conte

PALERMO (4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Baniya, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. All. Dionisi

A cura di Ciro Troise