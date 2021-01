Napoli-Parma 2-0, decidono Elmas e Politano: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli riesce a sbloccare la partita con Elmas nel primo tempo in cui il Parma ha lavorato per spegnere il ritmo, poi nella ripresa ha sofferto resistendo nelle difficoltà e riuscendo a raddoppiare con Politano. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Mai impiegato seriamente, attento con i piedi e nelle uscite alte, cerca anche di guidare le ripartenze con i suoi rinvii.

DI LORENZO 6,5: Si propone a fasi alterne sulla corsia destra, in fase difensiva deve lavorare meglio, talvolta perde il tempo nell’armonia della catena con Elmas, nel finale cresce e spinge con discreta frequenza di passo.

MANOLAS 6: Qualche disattenzione ad inizio gara, poi entra bene in partita ed è sempre preciso negli interventi.

KOULIBALY 6,5: Guida con autorevolezza la difesa, nella ripresa qualche sbavatura c’è ma la prestazione è buona, è un leader sempre prezioso.

MARIO RUI 6: È attento e preciso nelle letture difensive, nella ripresa realizza un buon recupero difensivo nei momenti di difficoltà, può essere più incisivo nel consentire al Napoli di risalire il campo, dalle sue progressioni può essere aiutato anche il lavoro di Insigne. (Dal 77′ Maksimovic 6: Entra e gioca con attenzione muovendosi nei tempi giusti e con precisione nelle scelte)

ELMAS 7: Sblocca la partita, nella ripresa ha un’occasione che rappresenta un segnale per il Napoli perchè tira fuori gli azzurri dalle difficoltà. Qualche difficoltà nella copertura degli spazi in fase difensiva ma ci sta che, proponendosi sempre in proiezione offensiva, possano starci dei ripieghi non perfetti. (Dal 77′ Hysaj 6: Gattuso cambia il sistema di gioco, entra bene in campo, lavora con spirito propositivo e attenzione)

DEMME 6,5: Commette un errore che poteva costare caro nella costruzione dal basso, fortunatamente per il Napoli Gervinho serve un compagno in fuorigioco. Nel complesso la prestazione, però, è ottima perchè ci mette intensità, applicazione e aiuta tanto la squadra nella costruzione dal basso.

ZIELINSKI 6: Deve fare di più, oggi commette degli errori sotto il profilo tecnico e ciò porta il Napoli talvolta a non sfruttare delle buone uscite dal basso. Nel momento di difficoltà della squadra, deve sentirsi di più il peso del suo spessore qualitativo. (Dal 70′ Bakayoko 6: Una ventina di minuti più recupero di ordine e intelligenza tattica)

LOZANO 7,5: È ancora una volta tra i più incisivi del Napoli, determina le ammonizioni di Gagliolo e Pezzella e ispira il raddoppio di Politano con uno spunto sulla fascia destra.

PETAGNA 5,5: Quando il Napoli prende campo, negli ultimi venti metri ha una buona visione di gioco ma non sembra ancora al 100%, fa fatica ad aiutare gli azzurri a risalire il campo, a condurre la squadra nella metà campo offensiva. (Dal 62′ Politano 7: Entra molto bene in partita, spezza l’inerzia, è un’iniezione d’adrenalina, segna il suo nono gol stagionale, nei cinque principali campionati europei soltanto Petersen del Friburgo e Piatek dell’Hertha Berlino hanno la stessa incisività dalla panchina)

INSIGNE 6,5: Fa qualche errore nelle uscite, suggerisce l’inserimento di Elmas con un buon movimento senza palla, quando viene tra le linee e apre gli spazi al compagno. Solita prestazione completa, fatta di sacrificio e qualità, peccato per il palo colpito nel finale che gli ha tolto lo sfizio del centesimo gol in maglia azzurra.

GATTUSO 6: La squadra non era ancora brillante, fluida ma è difficile esserlo quando c’è solo Petagna come attaccante di ruolo, bisogna uscire soltanto sulle catene laterali sfruttando Insigne e Lozano, non c’è la possibilità d’attaccare la profondità con Osimhen, anche per questo motivo si sta sperimentando anche la soluzione con il Chucky centravanti. La squadra ha messo in mostra dei segnali di crescita sotto il profilo dell’attenzione e della capacità di compattarsi in fase difensiva.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui (32′ st Hysaj); Elmas (32′ st Maksimovic), Demme, Zielinski (25′ st Bakayoko); Lozano, Petagna (18′ st Politano), Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Cioffi, Osimhen. Allenatore: Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Pezzella (35′ st Busi), Osorio, Gagliolo; Kurtic (36′ st Cyprien), Brugman (35′ st Man), Grassi (1′ st Hernani); Kucka, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Dierckx, Zagaritis, Mihaila, Sohm, Brunetta, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: La Penna di Roma

MARCATORI: 32′ pt Elmas, 37′ st Politano

NOTE: Ammoniti: Demme, Elmas (N), Gagliolo, Pezzella, Brugman, Conti P). Recupero: 1′ e 4′

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise