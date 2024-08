Napoli-Parma, le probabili formazioni: Conte sceglie le certezze

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Bologna, cerca continuità in casa contro il Parma. Conte teme la trappola di Pecchia, ha chiesto ai suoi ragazzi massima attenzione nella gestione del pallone e nelle coperture preventive per fermare le ripartenze con cui il Parma ha fatto male al Milan. C’è ancora l’allenamento di domani mattina ma Conte dovrebbe scegliere la linea delle conferme. Si va verso la formazione schierata contro il Bologna, con Raspadori in vantaggio su Simeone e Olivera a sinistra. Lukaku partirà dalla panchina mentre McTominay, che finora non ha sostenuto neanche un allenamento con i compagni, non verrà neanche convocato.

In porta quindi ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno formeranno la difesa, Mazzocchi e Olivera agiranno sulle corsie laterali con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo, Politano e Kvaratskhelia agiranno a sostegno di Raspadori.

Il Parma ha delle assenze in difesa, poi in mezzo al campo non è riuscito a convocare Keita, nuovo acquisto prelevato dall’Anversa. In porta ci sarà Suzuki, Coulibaly e Valeri agiranno sulle corsie laterali, Osorio e Circati formeranno la coppia centrale di difesa, Bernabè e Sohm formeranno la mediana, Man, Cancellieri e Mihaila si muoveranno a supporto della punta Bonny.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Osorio, Circati, Valeri; Bernabè, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia