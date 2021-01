Gattuso ha un altro esame dopo la vittoria contro lo Spezia, al Maradona arriva il Parma penultimo in classifica, che sta cercando di ristrutturare tutto dopo una prima parte d’annata molto difficile. C’è stato il cambio d’allenatore da Liverani a D’Aversa e anche un intervento forte sul mercato invernale, che potrebbe regalare altre sorprese lunedì.

Il Parma dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, in porta ci sarà l’ex Sepe, i tre difensori dovrebbero essere Osorio, Iacoponi e Gagliolo, i due esterni Conti e Pezzella, i centrocampisti Kucka, Brugman e Kurtic, gli attaccanti sono Gervinho e Cornelius.

Gattuso in un momento difficile punta sulle certezze, dovrebbe cambiare un solo giocatore rispetto alla formazione che ha affrontato lo Spezia. In porta si va verso la conferma di Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle corsie laterali, Manolas e Koulibaly agiranno da difensori centrali. Gattuso conferma il sistema di gioco, sceglie il 4-3-3, sarà riproposta la mediana con Elmas, Demme e Zielinski.

Mertens è tornato alla clinica “Move to Cure” di Anversa oggi pomeriggio per riprendere la riabilitazione alla caviglia sinistra, che continua a dargli noie. Dries non si sente in condizione, il momento decisivo è arrivato giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia, quando Gattuso ha dovuto addirittura sostituirlo nel finale di gara. I cambi sono due rispetto all’undici visto contro lo Spezia: Di Lorenzo per Hysaj a destra, in attacco Petagna ha recuperato dall’affaticamento ai flessori e trascinerà il reparto offensivo. Lozano e Insigne agiranno sulle corsie laterali in suo sostegno, Osimhen può essere un’arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Iacoponi, Gagliolo; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Pezzella; Gervinho, Cornelius.