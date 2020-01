Il Napoli scende in campo contro il Perugia agli ottavi di finale di Coppa Italia, chi passa il turno affronta ai quarti la vincente di Lazio-Cremonese. Complici anche le assenze (Koulibaly, Maksimovic, Mertens e Ghoulam), non ci sarà un turn-over massiccio ma soltanto qualche cambio per gestire le forze, se il Napoli farà strada in Coppa Italia, che può essere un obiettivo importante viste le difficoltà in campionato, giocare ogni tre giorni potrebbe diventare frequente. In porta dovrebbe essere confermato Ospina, Meret va verso il rientro in campo nella gara di sabato contro la Fiorentina. Mario Rui sabato sarà squalificato e dovrebbe scendere in campo domani sulla fascia sinistra, Hysaj dovrebbe essere risparmiato in vista della gara contro la squadra di Iachini, Di Lorenzo va verso il ritorno al ruolo di terzino destro con Manolas e Luperto al centro della difesa. In mezzo al campo potrebbe esserci qualche novità in più: Demme è stato convocato, indosserà la maglia numero 4 ma dovrebbe partire dalla panchina. C’è una seria valutazione in corso per Gattuso e il suo staff, Gaetano potrebbe giocare la sua prima sfida dal fischio d’inizio dopo lo spezzone contro il Genk in Champions League e le apparizioni nella scorsa stagione in Coppa Italia contro il Sassuolo e in campionato contro la Spal. Elmas potrebbe far rifiatare Allan e nel ruolo d’interno sinistro c’è un ballottaggio tra Fabian Ruiz e Zielinski con lo spagnolo favorito. In attacco l’unica novità dovrebbe riguardare Lozano, Callejon potrebbe godere di un turno di riposo, a completare l’attacco Milik e Insigne. Per Cosmi si tratta della sua prima partita da allenatore del Perugia, squadra che con la gestione Oddo ha chiuso il girone d’andata del campionato di serie B al sesto posto a pari punti con Frosinone e Ascoli ma, battendo il Sassuolo in trasferta, ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale e la sfida al San Paolo contro il Napoli. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Gaetano, Fabian Ruiz; Lozano, Milik, Insigne.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli.