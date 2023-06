Napoli, piace Audero per il vice-Meret: i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un vice-Meret. Aldilà dello scudetto, il portiere classe 1997 ha disputato un’ottima stagione mettendo fine alle polemiche legate alle sue prestazioni negli anni precedenti. L’italiano ha dimostrato di meritare quel posto da titolare e, adesso, di mantenerlo stretto.

La dirigenza azzurra non ha intenzione di riscattare Gollini, ritenendo 7 milioni una cifra troppo elevate per il riscatto del portiere di proprietà dell’Atalanta. Come riportato da Sky Sport, quindi, si sta aprendo uno scenario nuovo.

Protagonista è Emil Audero, portiere della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B. L’estremo difensore piace a parecchie squadre, tra cui il Napoli. I blucerchiati sarebbero disposti a cedere il portiere 26enne per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, o anche a considerare altre formule come quella del diritto di riscatto, uguale a quella che portò Gollini a Napoli.