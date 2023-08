Napoli, pressing per Amrabat: la situazione con la Fiorentina

La dirigenza del Napoli è al lavoro, a pochi giorni dalla fine del mercato, sull’ultimo innesto che servirebbe agli azzurri per completare la rosa dopo la trattativa sfumata per Gabri Veiga. L’edizione odierna de La Repubblica racconta l’interesse del Napoli verso Amrabat, sottolineando il buon rapporto del presidente della Fiorentina con Aurelio De Laurentiis:

“Sul marocchino continua a registrarsi il pressing del Manchester United. Che però ancora non ha affondato il colpo giusto, mentre in Italia emerge sempre più con insistenza l’ipotesi Napoli: De Laurentiis stima Sofyan da tanto tempo e vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo o diritto, non con un’operazione a titolo definitivo. A Commisso, legato da rapporti eccellenti con il numero uno azzurro la decisione, per un calciatore da lui tanto voluto e amato ma adesso praticamente separato in casa”.