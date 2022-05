VIDEO – Napoli Primavera, Frustalupi: “Salvezza meritata, i ragazzi hanno dato tutto”

L’intervista al tecnico della Primavera del Napoli Frustalupi dopo la vittoria nel playout contro i Genoa:

“Penso sia stata una salvezza meritata. Al di là delle due partite con il Genoa. Credo che anche il play-out è stato inaspettato, è arrivata per differenza reti. Fare i play-out a 40 punti penso che non sia mai accaduto nella storia. Alla fine abbiamo meritato questa salvezza. I ragazzi hanno dato il 100%, hanno dato tutto. Devo solo ringraziarli per quello che hanno dato al Napoli. Erano praticamente tutti al primo anno di Primavera 1. Venivano dalla Primavera 2 o dall’Under 17, schieravamo molti 2004. Questo è un campionato di altissimo livello, non era facile. Sono cresciuti e hanno acquisito personalità. Anche oggi avevamo in campo dei 2004.”

Preparazione della partita?

“Erano tesi, con tanti giovani era normale. Abbiamo preparato la partita soprattutto dal punto di vista mentale. Rigore finale? Sono contento per Idasiak perché è stato fondamentale e ha recuperato qualche errore fatto. Si meritava questa soddisfazione.”

Futuro?

“Prossimo anno vediamo, ora festeggiamo. Sicuramente i 2004 saranno molto avvantaggiati perché hanno maturato esperienza. Con la Youth League i presupposti devono essere molto diversi. Non so cosa farà la società, ma vedremo.”

Qualche 2005 da poter integrare?

“L’anno prossimo ci sarà l’Under 18, quindi penso parteciperanno lì. C’è D’Avino che ha fatto qualche allenamento con noi.”

Ambrosino e Vergara?

“Mi viene difficile parlare di singoli. Sono cresciuti tantissimo.”

Pubblico presente allo stadio?

“La città e i tifosi ci stupiscono sempre. Addirittura venire a tifare per la Primavera è qualcosa di eccezionale. Mi tocca ringraziarli, ma già dalla mia precedente esperienza sapevo quanto Napoli fosse attaccata alla squadra.”