VIDEO IAMNAPLES – Napoli Primavera, Rocco: “Orgoglioso dei ragazzi, mentalità giusta. Su Popovic…”

L’allenatore della Primavera Dario Rocco ha parlato dopo il pari per 0-0 contro il Benevento:

“Non siamo stati incisivi non per la pioggia, ma per la forte pressione del Benevento. I ragazzi hanno interpretato molto bene la gara, vedo finalmente sia un po’ di cattiveria che di mentalità. Loro venivano forte, a duello. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Ci è mancato il gol, anche con un avversario forte e che conosco bene. Loro hanno perso la semifinale dell’anno scorso al 120’. Abbiamo avuto anche qualche opportunità. I difensori hanno marcato bene, sono contento di questi passi in avanti. Bisogna stare sereni, la strada è lunga. Non dobbiamo pensare solo al Frosinone, ci sono anche altre cinque-sei squadre. Stiamo affrontando l’emergenza della prima squadra, stiamo mandando tanti giovani in prima squadra. Il mister ha la priorità. Abbiamo già invertito oggi quest’ultimo trend, parlo dal punto di vista della mentalità. Pur facendo i complimenti al Benevento, ma se c’era una squadra che doveva vincere eravamo noi. Popovic? Era da tanto che non giocava, si sta impegnando. E’ migliorato dal punto di vista, ma ci aspettiamo sempre di più da lui. Sono soddisfatti di questa prima parte della stagione: siamo secondi, in piena zona play-off. Cerchiamo di fare sempre il massimo, anche il primo posto. Il campionato è ancora lungo. Attendiamo qualcosa dal calciomercato, ma voglio fare i complimenti ai giocatori che stanno giocando meno. E’ grazie a loro che c’è un alto livello di competitività. Si stanno comportando benissimo. La forza di questo gruppo sono loro. Giocatori come Stasi e Borrelli che si stanno comportando da veri uomini, sono sulla buona strada per fare un percorso tra i grandi. Assenza di Raggioli? Pinzolo ha fatto una buona partita. Raggioli, ovviamente, è il nostro bomber e poteva essere utile, ma Pinzolo ha fatto una partita importante”.