Napoli Primavera, Tedesco: “Real? Approccio migliore rispetto a Braga, ma siamo stati troppo timorosi”

Ecco le dichiarazioni di Andrea Tedesco ad IamNaples.it dopo la sconfitta del Napoli Primavera in Youth League per 0-4 contro il Real Madrid: “A differenza di Braga, abbiamo approcciato bene alla gara ma poi pian piano ci siamo spenti. Fino al calcio di rigore, i ragazzi non mi sono dispiaciuti. Poi dopo, però, bisogna fare qualcosa in più. Chi è subentrato nella ripresa ha mostrato una cattiveria in più rispetto a chi ha giocato all’inizio. Dobbiamo dare un segnale diverso partita dopo partita. Dobbiamo girare velocemente la pagina e pensare alla prossima trasferta di campionato, cercando di recuperare il massimo delle energie possibile. Non bisogna spegnersi durante la gara quando le cose non vanno come tu desideri, bisogna reagire. Si è avuto un po’ di timore revenziale. Non puoi concedere tempo e spazio a questo tipo di avversari. Queste gare ti permettono di far ruotare il più possibile i giocatori. Abbiamo cambiato varie disposizioni in campo sia per subire meno il Real Madrid che cercare nuove trame offensive, anche se queste ultime non le abbiamo sfruttare. Abbiamo già utilizzato 24 giocatori su 29. La profondità di questa rosa va sfruttata. Stadio pieno? Siamo felicissimi di tutte queste presenze, ho anche cercato di utilizzare questa cornice di pubblico. Quest’ultima, ovviamente, non deve essere un peso per le spalle, ma una motivazione a fare meglio”