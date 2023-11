Napoli Primavera, Tedesco: “Successo con il Benevento? Segnale di crescita”

Ecco le dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘IamNaples.it’ di mister Tedesco dopo il successo del Napoli Primavera contro il Benevento: “Siamo cresciuti nel secondo tempo? Abbiamo gestito bene la gara. Siamo stati fortunati e bravi a gestire il gol subito. C’è stata una crescita. Abbiamo saputo reagire rispetto alle altre volte in cui ci è capitato qualcosa di brutto. Il percorso in prima squadra ha aiutato Russo? Anche dal punto di vista motivo ti dà una grossa mano, anche i compagni si aspettano qualcosa in più da chi si affaccia alla prima squadra. Siamo felici di Russo, così come per tutti. Connessione tra la squadra e i tifosi presenti sugli spalti? E’ una cosa bellissima, spero che continui questa connessione. Prossimo tour de force? Abbiamo un percorso di crescita diverso rispetto alle altre, visto che siamo gli unici ad affrontare le tre competizioni,. Giocheremo ogni tre giorni fino al match contro il Monopoli del 23 dicembre. Dobbiamo ora portare a casa qualche risultato, reagendo alle cose avverse che accadono in una gara: bisogna credere alle proprie possibilità. Bisogna crescere sia dal punto di vista di squadra che a livello individuale”: