Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni: Garcia pensa a tre cambi

Il Napoli si prepara all’esame di laurea, cerca di vivere un’altra notte magica al Maradona che sarà sold-out domani sera PER la sfida contro il Real Madrid che torna a Fuorigrotta a distanza di poco meno di quattro anni dall’esonero. Garcia dovrebbe riproporre la formazione che ha battuto l’Udinese. L’allenatore francese pensa a tre cambi rispetto all’undici di Lecce: Mario Rui a sinistra al posto di Olivera e in attacco ci saranno Politano e Osimhen per Lindstrom e Simeone. Per il Napoli, dopo la vittoria di Braga, la sfida contro il Real Madrid può dare un indirizzo importante al girone di Champions League.

Ci sono vari dubbi per Ancelotti, soprattutto sulla fascia sinistra di difesa e a centrocampo. A Girona Ancelotti ha adattato Camavinga a sinistra e sembra la soluzione più probabile anche per la gara di domani sera ma scalpitano anche Fran Garcia e Mendy. A centrocampo Modric è rimasto in panchina sia contro il Las Palmas che contro il Girona e domani dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. La mediana dovrebbe essere completata da Valverde e Tchaoumeni, con Bellingham trequartista alle spalle di Rodrygo e Vinicius. Kroos, Brahim Diaz e il centravanti Joselu sono le principali armi a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, D’Avino, Elmas, Gaetano, Cajuste, Lindstrom, Simeone, Raspadori, Zerbin. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga; Valverde, Tchaoumeni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.. A disp.: Lunin, Canizares, Lucas Vasquez, Mendy, Carrillo, Kroos, Ceballos, Brahim Diaz, Joselu. All. Ancelotti

A cura di Ciro Troise