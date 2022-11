Napoli, ritrovo a Castel Volturno: Rrahmani e Kvara tornano in gruppo

Buone notizie in casa Napoli. Il ritiro è imminente, e ad allenarsi torneranno anche Rrahmani e Kvaratskhelia. A riportarlo è il Corriere dello Sport:

“Nell’elenco dei convocati ci saranno Rrahmani e Kvaratskhelia, che mancano da un po’: il difensore kosovaro si è fermato a Cremona, l’attaccante georgiano si è arreso dopo gli allunghi ad Anfield [..] Ma questi sembrano tormenti da archiviare, per Kvara sicuramente e per Rrahmani probabilmente, ma la parola chiave è in possesso dello staff medico azzurro, che al raduno provvederà a verificarne i progressi.

Senza i cinque che sono in Qatar, con i due infortunati e probabilmente con una mezza dozzina di ragazzi, il Napoli avvicina il suo 2023 che prevederà poi un avvio da far tremare i polsi: si giocherà ogni tre, quattro, cinque giorni, ci sarà il campionato e poi la Coppa Italia, nell’attesa che torni la Champions League. E il destino, in parte, potrebbe prendere forma: Inter, Sampdoria, poi la Juve, la Cremonese in Coppa Italia, il derby con la Salernitana e a seguire la Roma. Da dov’erano rimasti a dove vogliono arrivare è un attimo….”