Il Napoli supera la Roma agganciandola al quinto posto, gli azzurri si rendono protagonisti di una grande prestazione, la vittoria poteva essere larga. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Qualche incertezza nelle uscite, si rende protagonista di una buona parata sul tiro di Pellegrini dalla distanza nel primo tempo.

DI LORENZO 6: Commette degli errori in uscita e soffre l’uno contro uno con Spinazzola in molte situazioni, probabilmente paga un po’ di stanchezza, migliora la sua prestazione nella ripresa. Segna il gol del 3-1 ma è in fuorigioco.

MANOLAS 6: Non gioca da tempo e si vede, commette qualche fallo di troppo per contenere Dzeko e si rende protagonista di qualche errore in uscita. (Dal 63′ Maksimovic 6,5: Entra in campo in maniera autorevole, palleggia bene, sceglie i tempi giusti negli interventi difensivi)

KOULIBALY 7: Giganteggia in copertura, è il muro che alza il Napoli sui pericolosi cross della Roma, ottima anche la gestione della costruzione dal basso, ci mette autorevolezza.

MARIO RUI 7,5: Il migliore in campo, realizza due assist fantastici, uno a scavalcare la linea per Zielinski, un cross preciso per il colpo di testa di Milik che sbatte sulla traversa. È perfetto anche in copertura sulle progressioni di Zappacosta. Trova l’assist nella ripresa per il gol di Callejon. Ha anche l’occasione di far gol ma trova la risposta di Pau Lopez.

FABIAN RUIZ 6,5: Inventa giocate d’alta scuola, la finta che porta ad una situazione pericolosa in cui Callejon fallisce il primo controllo, produce cambi di gioco di grande intelligenza, soffre nelle transizioni difensive, bisogna lavorare meglio di squadra per supportarlo. Compie degli errori da black-out come un velo nella ripresa che consegna il pallone alla Roma. (Dall’85’ Elmas S.V.: Entra in campo con grande personalità, nel finale gestisce bene il pallone ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

DEMME 6: È sempre prezioso, legge bene gli spazi tra le linee, appena fa fatica il Napoli soffre con le difficoltà di Fabian Ruiz e Zielinski nelle transizioni difensive. (Dal 70′ Lobotka 6: Entra bene in campo, si occupa con grande intelligenza di pulire l’uscita palla)

ZIELINSKI 6,5: Compie un lavoro di grande spessore sotto il profilo tecnico e tattico nella lettura degli spazi tra le linee ma uno dei pochi nei è nella precisione sotto porta, nel primo tempo a tu per tu con Pau Lopez si fa respingere la conclusione, sull’1-1 calcia fuori dal limite dell’area.

CALLEJON 6,5: Spreca una palla-gol clamorosa nel primo tempo ma si riscatta nella ripresa con un classico taglio del suo repertorio su cross di Mario Rui. (Dal 69′ Lozano 5,5: Fa bene il pendolo per allargarsi quando c’è da manovrare e stringere quando deve fare il taglio, legge bene lo spazio nell’occasione in cui Mertens sfiora il 3-1, deve migliorare spalle alla porta, al 93′ perde un duello che

MILIK 6: Parte con l’approccio giusto, recupera un pallone a Smalling, prova a legare bene il gioco, ci riesce a tratti, colpisce la traversa su cross di Mario Rui, il trentunesimo legno della stagione azzurra, il ventunesimo in campionato. (Dal 63′ Mertens 6,5: Trasforma la vivacità dell’attacco, legge gli spazi in profondità in maniera pazzesca, sfiora il gol del 3-1 ma trova la parata di Pau Lopez che devia in corner)

INSIGNE 8: Trova un gol fantastico, un’opera d’arte, si mette in mostra anche con grandi recuperi difensivi, nel primo tempo realizza un assist perfetto per Callejon che sbaglia il primo controllo ed è costretto ad allargarsi. Partita sontuosa, nella ripresa macina gioco in grande stile sulla catena di sinistra con il supporto di Mario Rui e Zielinski.

GATTUSO 7: Grandissima prestazione del Napoli, una prova di personalità e serietà da parte della squadra che ha risposto dopo la sconfitta di Bergamo in una partita che apre un ciclo dove non ci sono obiettivi di classifica alla portata eccetto il quinto posto che vale per l’onore.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6 (18′ st Maksimovic 6,5), Koulibaly 7, Mario Rui 7,5; Fabian Ruiz 6,5 (41′ st Elmas s.v.), Demme 6 (25′ st Lobotka 6), Zielinski 6,5; Callejon 6,5 (25′ st Lozano 5,5), Milik 6 (18′ st Mertens 6,5), Insigne 8. A disposizione: Idasiak, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Politano, Younes. Allenatore: Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Ibanez 6, Mancini 5,5, Smalling 5 (30′ pt Fazio 6), Zappacosta 6; Pellegrini 6,5 (31′ st Cristante 5,5), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Kluivert 5 (21′ st Zaniolo 5,5); Dzeko 6,5. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Kolarov, Villar, Diawara, Perez, Pastore, Under, Kalinic. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Rocchi di Firenze

MARCATORI: 10′ st Callejon (N), 15′ st Mkhitaryan (R), 37′ st Insigne (N)

NOTE: Ammoniti: Demme, Koulibaly (N); Pellegrini, Mancini, Veretout, Cristante (R). Recupero: 1′ pt e 4′ st