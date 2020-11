Diego Armando Maradona ci ha messo la sua mano, il Napoli ha polverizzato la Roma agganciando in classifica sia i giallorossi che la Juventus in attesa che si faccia giustizia sulla partita mai giocata contro i bianconeri, costata finora anche un punto di penalizzazione. Gli azzurri hanno dominato la gara, preso pieno possesso del campo e nella ripresa ha reso più netta la vittoria. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Serata d’ordinaria amministrazione, non ha mai subito un tiro pericoloso, fa sempre la scelta giusta nel gioco con i piedi, anche con l’aiuto di Demme che s’abbassa per costruire gioco.

DI LORENZO 6,5: Rimedia un’ammonizione evitabile, però, cresce durante la gara, soprattutto nella ripresa, facendo tanto movimento senza palla, soprattutto quando cercava l’ìncursione con l’esterno alto che s’allargava.

MANOLAS 7: Un gigante, il ruolo da ex l’avrà caricato, va sempre alla ricerca dell’anticipo, sceglie i tempi giusti in ogni intervento, è molto più preciso anche nella costruzione dal basso.

KOULIBALY 6,5: Buona prova, non deve faticare neanche tantissimo, lavora bene anche nella costruzione del gioco, spicca uno splendido controllo di palla nel primo tempo non da difensore.

MARIO RUI 6,5: Lavora molto bene sulla sua fascia, è particolarmente apprezzabile il lavoro compiuto in fase difensiva, soprattutto quando è entrato Carles Perez che attaccava sul suo lato. Quando ha spinto sulla sua corsia, l’ha sempre fatto nel modo giusto.

FABIAN RUIZ 7: Qualche palla persa in uscita, uno ad inizio gara che porta Pedro al tiro pericoloso, un’altra nella ripresa sulla zona destra che mette il Napoli a rischio ma in fase offensiva è in serata, ha l’atteggiamento giusto, si propone negli spazi e, infatti, trova un bel gol con la palla sotto le gambe di Juan Jesus.

DEMME 6,5: Grande prestazione del centrocampista tedesco, s’abbassa, sviluppa gioco, legge bene le linee di passaggio avversarie, aiuta tanto la squadra ad avere più equilibrio, è il punto di riferimento nel 4-1-4-1 che si sviluppa in fase di non possesso. (Dall’84’ Lobotka s.v.: Sei minuti per il centrocampista slovacco, non abbastanza per meritare il voto)

LOZANO 6,5: Mette in difficoltà Spinazzola con i suoi uno contro uno, riuscendo più volte a proporsi per la profondità, ci mette la giusta intensità, aiuta tanto la squadra anche in fase di non possesso. (Dal 67′ Politano 7,5: Inventa un gol fantastico, una serpentina in mezzo a quattro avversari aiutandosi anche con i rimpalli)

ZIELINSKI 7: Cambia passo, la sua crescita nella condizione atletica è molto preziosa, è l’uomo in più oggi in entrambe le fasi di gioco e anche in fase offensiva ha buoni spunti nella capacità di ribaltare l’azione dalla fase di non possesso a quella offensiva. (Dal 77′ Elmas s.v.: Circa tredici minuti per il centrocampista macedone, troppo poco per meritare una valutazione)

INSIGNE 7,5: Prestazione da leader tecnico, incontenibile sulla fascia sinistra soprattutto nella ripresa, si sacrifica anche in fase difensiva e ha il merito, con la complicità di Mirante, d’inventare la punizione del vantaggio.

MERTENS 7: Fa il gol numero 129, lega bene il gioco, si sacrifica tanto anche in pressione sugli avversari, nel primo tempo va vicino al gol, glielo nega Mirante con una buona parata. (Dall’84’ Petagna s.v.: Entra bene, con l’atteggiamento giusto ma è troppo poco per meritare una valutazione seria)

GATTUSO 7: Grande prestazione del Napoli, Gattuso ha l’intelligenza e l’umiltà senza Bakayoko e Osimhen di fare un passo indietro e schierarsi con il 4-3-3 in fase propositiva ne il 4-1-4-1 in quella di non possesso, valorizzando la capacità di Demme di dare equilibrio alla squadra.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme (39′ st Lobotka); Lozano (22′ st Politano), Zielinski (33′ st Elmas), Insigne; Mertens (38′ st Petagna). A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Llorente. Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini (38′ pt Juan Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout (1′ st Villar), Pellegrini (34′ st Mayoral), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (26′ st Carles Perez). A disp.: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Diawara, Providence. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 30′ pt Insigne (N), 19′ st Fabian Ruiz (N), 36′ st Mertens (N), 41′ st Politano (N).

NOTE: Ammoniti: Di Lorenzo (N); Ibanez, Cristante (R). Recupero: 2′ pt, 0′ st. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Diego Armando Maradona.