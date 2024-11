Napoli-Roma, le probabili formazioni: Conte con Olivera, Ranieri con il 4-5-1

Ricomincia il campionato e il Napoli vuole riprendersi il primo posto facendo il controsorpasso all’Inter che ha rifilato una cinquina al Verona al Bentegodi. Conte s’affida alle certezze, è pronto a mandare in campo anche Olivera nonostante le fatiche in Nazionale, l’uruguagio è in vantaggio su Spinazzola. Torna Lobotka dal primo minuto, le altre certezze sono indiscutibili: Meret tra i pali, la coppia centrale composta da Rrahmani e Buongiorno, Anguissa e McTominay nei rispettivi compiti a supporto di Lukaku che avrà Politano e Kvaratskhelia nel tridente. Un blocco squadra camaleontico, che sa dislocarsi in forme diverse in entrambe le fasi a seconda delle situazioni di gioco come ha riassunto Ranieri nella conferenza pre-partita: “Come gioca il Napoli? 4-3-3? Guardatelo bene. Cinque e mezzo. Quattro e mezzo”.

Ranieri pensa ad un 4-5-1 con Svilar tra i pali, i raddoppi Celik-El Shaarawy sulla catena di destra, Angelino e Zalewski a sinistra mentre la coppia al centro della difesa sarà composta da Mancini e Ndicka. Una contrapposizione uomo su uomo con tanti duelli distribuiti per il campo con lo scopo di imbrigliare il Napoli. Una delle sfide dentro la partita è il confronto in mezzo al campo con Konè che si lancerà in un duello ad alta fisicità con McTominay, Cristante a far schermo davanti alla difesa e Pellegrini chiamato a dare fastidio a Lobotka. In fase di possesso può diventare un 4-3-3 con Dovbyk riferimento assoluto, un finalizzatore che ha i mezzi per accogliere sia il gioco in ampiezza che i suggerimenti dei centrocampisti. Sono assenti Shomurodov, Hermoso e Saelemaekers, Dybala partirà dalla panchina e anche Soulè e Baldanzi sono delle possibili armi a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Konè, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk. All. Ranieri

A cura di Ciro Troise