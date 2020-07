Napoli-Roma, le probabili formazioni: Gattuso cambia l’attacco

Il Napoli vuole rispondere al Milan, ristabilire le distanze di sicurezza in classifica con i rossoneri che domenica prossima saranno al San Paolo e soprattutto agganciare la Roma al quinto posto. Non ci sono più obiettivi concreti di classifica dopo la sconfitta di Bergamo ma acciuffare il quinto posto sarebbe un’altra iniezione di orgoglio in questa stagione pazza tra i rimpianti per il campionato, la gioia per la vittoria di Coppa Italia e la speranza per la trasferta di Barcellona in Champions League. Il Napoli non esce dalle prime cinque posizioni della classifica dal 201o, Gattuso non vuole assolutamente distrazioni dopo la delusione per il black-out d’inizio secondo tempo contro l’Atalanta che ha determinato i gol di Pasalic e Gosens. Gattuso non fa un turn-over radicale, pensa a quattro cambi rispetto all’undici di Bergamo, si gioca ogni tre giorni, mercoledì il Napoli sarà impegnato sul campo del Genoa e bisogna gestire le energie. In porta ci sarà Meret, Ospina ha osservato la rifinitura dei suoi compagni al San Paolo ma il suo programma prevede qualche giorno di riposo dopo lo scontro con Caldara a Bergamo. In difesa c’è il grande rientro di Manolas contro la sua ex squadra, il difensore greco ha disputato uno spezzone di gara contro la Spal ma non gioca titolare da Napoli-Torino dello scorso 29 febbraio. Gattuso s’affiderà alla coppia Manolas-Koulibaly su cui ha potuto contare solo per quattro minuti all’esordio contro il Parma prima dell’infortunio del difensore senegalese, il primo stop lungo e complesso della sua carriera. Kalidou ha recuperato dopo il lockdown ma poi si è fermato Manolas rimediando una distrazione muscolare in allenamento. Mancheranno anche Allan che avverte ancora un fastidio muscolare quando compie le accelerazioni e i cambi di direzione e Llorente che ha svolto solo terapie, nel gruppo anche il portiere della Primavera Idasiak. A centrocampo scalpita Elmas ma non dovrebbero esserci cambi, ci sarà Fabian con Demme e Zielinski che sono entrambi diffidati. L’attacco è il reparto dove si prevedono più cambi, solo Insigne va verso la conferma con Callejon e Milik che dovrebbero scalzare Politano e Mertens e comporre il tridente con il capitano azzurro. Lozano sicuramente strapperà un altro spezzone di gara. Nella Roma recuperano il portiere Pau Lopez e Zaniolo, che non vede il terreno di gioco dal grave infortunio rimediato contro la Juventus il 12 gennaio scorso, ma andranno in panchina. In porta ci sarà lo stabiese Mirante, Zappacosta, Smalling, Mancini e Kolarov formeranno la linea difensiva, Cristante e Veretout agiranno in mediana, Carles Perez è in vantaggio su Kluivert per la zona destra dell’attacco, torna anche Pellegrini dalla squalifica con Mkhitaryan sulla sinistra a supporto di Dzeko che torna al centro della proposta offensiva giallorossa dopo il turno di riposo contro l’Udinese. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

ROMA: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A cura di Ciro Troise