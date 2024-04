Napoli-Roma, le probabili formazioni: out Zielinski, tocca a Traorè

Il Napoli dopo la disfatta di Empoli torna in campo contro la Roma per riscattarsi, mettersi alle spalle una settimana complicata, allontanare il rischio del ritiro prolungato e soprattutto coltivare l’ambizione di qualificarsi almeno in Europa League. Nella rifinitura Calzona ritrova Olivera che solo oggi ha lavorato in gruppo e, quindi, probabilmente partirà dalla panchina con Mario Rui in campo dal primo minuto. C’è, però, una brutta notizia: il Napoli perde Zielinski per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra, non ci sarà neanche Gollini che ha rimediato una distorsione alla spalla sinistra. Calzona ritrova un po’ di certezze nella linea difensiva con il rientro di Rrahmani e Mario Rui dopo la squalifica scontata ad Empoli mentre in mezzo al campo tocca a Traorè sostituire Zielinski. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui formeranno la linea a quattro, Anguissa, Lobotka e Traorè agiranno in mezzo al campo a sostegno del tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

De Rossi ha diverse assenze, mancano gli squalificati Llorente e Paredes e gli infortunati Smalling e Lukaku. Rientra in campo Ndicka dopo lo spavento di Udine. De Rossi ha alternato diversi sistemi di gioco ma, vista anche l’emergenza, dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 in maniera speculare. In porta ci sarà Svilar, Celik e Angelino saranno gli esterni, Mancini e Ndicka formeranno la coppia centrale. Cristante lavorerà davanti alla difesa con Pellegrini e Bove interni di centrocampo a sostenere un tridente con pochi punti di riferimento in cui si muoveranno Dybala, Azmoun ed El Shaarawy. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

A cura di Ciro Troise