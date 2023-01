Napoli-Roma, le probabili formazioni: Spalletti rimanda le rotazioni

Il Napoli ha compiuto il miglior girone d’andata della storia del club ma fa parte della storia, inizia il percorso in quello di ritorno con un avversario complicato, probabilmente una delle squadre più in forma in questo momento: la Roma. I giallorossi hanno fatto un punto in più nel 2023 rispetto al Napoli e hanno superato anche il turno di Coppa Italia. Dybala è rientrato in piena forma dal Mondiale che l’ha visto trionfare, Abraham ha ritrovato fiducia e autostima. C’è il caso Zaniolo ma la Roma durante questo periodo si è abituata a fare a meno dell’uomo che ha deciso la finale di Conference League a maggio contro il Feyenoord.

L’assenza di Celik squalificato, i casi Karsdorp e Zaniolo riducono le opzioni di Mourinho che ha praticamente annunciato la formazione in conferenza stampa. In porta ci sarà Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez agiranno in difesa, Zalewski sarà adattato a destra con Spinazzola a sinistra, Cristante e Matic lavoreranno in mediana con Dybala e Lorenzo Pellegrini tra le linee a supporto del centravanti Abraham.

Spalletti sceglie la formazione che ha battuto la Juve

Il Napoli in questo periodo ha un’anomalia: la settimana-tipo che persisterà anche a causa dell’eliminazione rimediata ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese. Questa situazione spinge Spalletti a rimandare le rotazioni ad altri momenti, infatti, anche in conferenza stampa ha spiegato che farà crescere il minutaggio di quelli che non giocano attraverso le partitelle contro la Primavera.

In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui formano la linea difensiva, Lobotka agirà in cabina di regia con Anguissa e Zielinski interni. Politano è in vantaggio su Lozano nella zona destra dell’attacco, Osimhen guiderà l’attacco con il rientro di Kvaratskhelia a sinistra. Elmas è in forma e scalpita, può trovare spazio in più ruoli, può essere una delle armi a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Ndombele, Lozano, Simeone, Raspadori, Elmas, Zerbin. All. Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

A cura di Ciro Troise